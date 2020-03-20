Глава дипломатии ЕС: Украина по-прежнему является для нас приоритетным партнером

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель заверяет, что Украина по-прежнему занимает важное место в повестке дня ЕС.
В интервью агентству "Интерфакс-Украина" Боррель выразил сожаление в связи с тем, что из-за вспышки коронавируса COVID-19 он должен был отложить запланированный на 15-17 марта визит в Украину.
"Но я очень хочу посетить Украину, как только это станет возможным, в том числе, восточную часть Украины, чтобы увидеть ситуацию на месте. Украина по-прежнему занимает важное место в повестке дня ЕС и является для нас приоритетным партнером", - сказал Высокий представитель.
При этом он выразил уверенность, что ЕС продолжит оказывать "решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины".
"Я буду продолжать взаимодействовать с украинскими властями и украинскими партнерами на самом высоком уровне", - подчеркнул Боррель.
Оценивая деятельность нынешнего руководства страны, Высокий представитель высказал мнение, что при прежнем правительстве процесс внедрения широкой и амбициозной программы реформ, которая включает в себя реализацию Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, "продвинулся хорошо".
"Этот прогресс также включал эффективное сотрудничество с ЕС и другими международными партнерами, включая Международный валютный фонд. Мы ожидаем, что новое правительство продемонстрирует аналогичную решимость проводить эти реформы. Сюда входит борьба с коррупцией и личная заинтересованность в важных секторах, таких как банковский", - обозначил ожидания Боррель.
При этом он добавил, что "краеугольным камнем экономической стабильности и инвестиций также является и верховенство права".
Напомним:
Жозеп Боррель заявлял о намерении 9 марта посетить Донбасс.
Однако 15 марта Боррель проинформировал Киев о том, что из-за коронавируса откладывает визит.
Европейский Союз остается непреклонным в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
По состоянию на 10:00 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 - летальные.
20 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первом случае выздоровления в Украине от коронавируса.
В стране объявлен общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля.
С начала вспышки коронавирусной инфекции в мире на Covid-19 заболели более 245,7 тысячи людей. Болезнь забрала 10 046 жизней. А вот побороли болезнь более 88,4 тысячи пациентов.