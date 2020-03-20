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Глава дипломатии ЕС: Украина по-прежнему является для нас приоритетным партнером

Глава дипломатии ЕС: Украина по-прежнему является для нас приоритетным партнером
14:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Боррель говорит, что Украина по-прежнему занимает важное место в повестке дня ЕС.

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель заверяет, что Украина по-прежнему занимает важное место в повестке дня ЕС.

В интервью агентству "Интерфакс-Украина" Боррель выразил сожаление в связи с тем, что из-за вспышки коронавируса COVID-19 он должен был отложить запланированный на 15-17 марта визит в Украину.

"Но я очень хочу посетить Украину, как только это станет возможным, в том числе, восточную часть Украины, чтобы увидеть ситуацию на месте. Украина по-прежнему занимает важное место в повестке дня ЕС и является для нас приоритетным партнером", - сказал Высокий представитель.

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При этом он выразил уверенность, что ЕС продолжит оказывать "решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины".

"Я буду продолжать взаимодействовать с украинскими властями и украинскими партнерами на самом высоком уровне", - подчеркнул Боррель.

Оценивая деятельность нынешнего руководства страны, Высокий представитель высказал мнение, что при прежнем правительстве процесс внедрения широкой и амбициозной программы реформ, которая включает в себя реализацию Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, "продвинулся хорошо".

"Этот прогресс также включал эффективное сотрудничество с ЕС и другими международными партнерами, включая Международный валютный фонд. Мы ожидаем, что новое правительство продемонстрирует аналогичную решимость проводить эти реформы. Сюда входит борьба с коррупцией и личная заинтересованность в важных секторах, таких как банковский", - обозначил ожидания Боррель.

Страны ЕС договорились ввести 30-дневный запрет на въезд в Евросоюз из-за коронавируса

При этом он добавил, что "краеугольным камнем экономической стабильности и инвестиций также является и верховенство права".

Напомним: 

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ЕС, Реформы, Коронавирус, Жозеп Боррель.
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