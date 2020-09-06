Пришло время наконец-то поразить Кремль жесткой реакцией - украинский посол

Посол Украины в Германии требует ввести эмбарго на поставки нефти и газа из России в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Германия должна ввести трехмесячное эмбарго на поставки нефти и газа из России в качестве ответа на возможное отравление оппозиционера Алексея Навального.

Такое мнение выразил глава украинского посольства в Германии Андрей Мельник в интервью агентству dpa, сообщает DW.

"Пришло время наконец-то поразить господ в Кремле жесткой реакцией", - заявил украинский посол. При этом он добавил, что требуемый рядом политиков прекращения проекта "Nord Stream 2" не является достаточным.

Отмечается, что украинский посол также потребовал от Европы прекращения инвестиций в экономику России.

Он выразил убеждение, что "коварное покушение на отравление Навального с помощью химического оружия массового поражения - это не только неприкрытая угроза смерти всем критикам Путина".

По словам Мельника, данные действия являются так называемым ударом в лицо Ангелы Меркель, а также всему правительству Германии.

Что произошло с Навальным?

20 августа в Омске совершил экстренную посадку самолет, в котором был Алексей Навальный. Оппозиционеру резко стало плохо. Его доставили машиной "скорой помощи" в больницу.

После этого пресс-секретарь Навального сообщила, что он попал в реанимацию с отравлением, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ярмыш предположила, что политика отравили чем-то, подмешанным в чай.

Врач Навального после обследования Ярослав Ашихмин заявил, что его нужно эвакуировать в Европу.

Правительство Германии считает вероятным, что российского оппозиционера Алексея Навального все-таки отравили.

Власти Германии потребовали от России немедленно провести всестороннее и прозрачное расследование из-за факта отравления российского оппозиционного деятеля.

При этом Кремль не видит причин для уголовного расследования в связи с возможным отравлением оппозиционного российского политика Алексея Навального. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.