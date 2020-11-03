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"Зеленые человечки" - тут как тут. Стало известно, как Россия может использовать кризис в Украине

"Зеленые человечки" - тут как тут. Стало известно, как Россия может использовать кризис в Украине
20:43 Сегодня Телеграф "Зеленые человечки" в Крыму (фото - glavred.info)

Пророссийские партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "За будущее" будут провоцировать внутреннее противостояние в регионах, что облегчит задачу вторжения в Украину для России.

Об этом политолог, эксперт "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко рассказал в комментарии "Телеграфу".

По итогам выборов партии "Батькивщина" и "Европейская солидарность" хотят ослабить президента Владимира Зеленского лично, в то время как ОПЗЖ кума президента РФ Виктора Медведчука и "За будущее" олигарха Игоря Коломойского хотят усугубления кризиса и конфликтов в Украине.

Как известно, именно партии Медведчука и Коломойского подали на рассмотрение в Конституционный суд вопрос снятия уголовной ответственности за недостоверное декларирование, что вызвало большой скандал.

Названы предварительные победители выборов в облсоветы Украины (карта)

Бобыренко считает, что эти политсилы нацелены на провоцирование кризиса и хаоса в стране, что приведет впоследствии к внутреннему противостоянию украинцев.

"А «зеленые человечки» – тут как тут... Россиянам нужен канал в Крым, нужен «зеленый коридор» туда. И они могут пойти на это", - подчеркнул политолог.

По его словам, время выбрано удачно - в США выборы президента, в Европе теракты исламистов, а Медведчук на местных выборах 2020 укрепил позиции на юго-востоке Украины.

"Могут напринимать что угодно: воду в Крым, русский язык как второй для обучения и общения, де-декоммунизация. Любые провокации на региональном уровне", - подытожил Бобыренко.

Больше о прогнозах исхода политического кризиса в Украине читайте в материале "Телеграфа": Импичмента не будет, но могут появиться «зеленые человечки»: чем закончится битва Зеленского, КСУ и Рады.

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Все по теме:

Украина, Россия, Вторжение, Конфликты, ОПЗЖ, За будущее, Виктор Бобыренко.

Автор:

Телеграф
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