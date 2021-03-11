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Внезапное заседание СНБО: зачем сегодня собирается Совет нацбезопасности и к чему такая спешка

Внезапное заседание СНБО: зачем сегодня собирается Совет нацбезопасности и к чему такая спешка
11:44 Сегодня Телеграф

В четверг, 11 марта, в 15:00, состоится заседание Совета по национальной безопасности и обороне. Учитывая, что в последнее время каждое заседания СНБО – это новые санкции, "Телеграф" предложил эксперту Украинского института политики Николаю Спиридонову спрогнозировать, кто и почему может попасть под них в этот раз.

"Заседания СНБО на этот раз проходит почему-то в четверг, а не в пятницу, как обычно. Это уже само по себе интересно. Спешат. Повестки дня пока (на 11:00) нет. Можно предположить, что могут продублировать удар по Игорю Коломойскому. Недавно пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель дала интервью Алесе Бацман. Там она фактически намекала, что санкции против Коломойского – это было даже не чисто американское решения. Якобы Офис президента полностью при делах и чуть ли не лоббировал введение таких санкций. Так что, если рассматривать Мендель как спойлера, можно предположить, что Зеленский решился откопать топор войны с Коломойским. Это может быть опасно, учитывая компромат, который, вероятно, имеется у Коломойского на Зеленского", – отмечает Николай Спиридонов.

Эксперт также считает, что сгущаются тучи над другим олигархом – Дмитрием Фирташем, который отсиживается в Австрии. О вероятности введения санкций против него (правда, со стороны США, а не Украины) говорил бывший президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили.

В аналогичном ключе можно рассматривать один из пунктов документа "Байден и Украины. Стратегия для новой администрации", который недавно обнародовали Atlantic Council совместно с EURASIA CENTER.

"Всё в том же интервью для Алеси Бацман Мендель заявляла, что Фирташу якобы принадлежит 80% облгазов. Учитывая рост тарифов, в котором представители власти, в частности, обвиняли облгазы, видим в какой-то мере анонсирование атаки на Фирташа", – говорит эксперт.

Он также отмечает, что могут взяться за запрет "Партии Шария". Минюст уже предпринял определенные шаги в данном направлении. Но свое слово может сказать и СНБО, считает Николай Спиридонов.

"Могут продолжить бить и по ОПЗЖ, – продолжает эксперт. – Не исключаю, что поднимут тему со срывом операции по задержанию "вагнеровцев" и "кротами", которые могли этому способствовать.

Спешка в проведении заседания СНБО, вполне вероятно, связана с этой темой и анонсированном на март фильмом Bellingcat, который посвящен данному расследованию".

Напомним, что 2 февраля СНБО ввел санкции против правой руки нардепа Виктора Медведчука – Тараса Козака и телеканалов Zik, 112, Newsone.

19 февраля СНБО принял решение о наложении санкций в отношении самого Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

Также Совет нацбезопасности и обороны поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление", который связывают с Медведчуком.

26 февраля в результате заседания СНБО под санкции попали десять высших офицеров, которые либо перешли на сторону оккупанта в Крыму, либо переехали в Россию после событий Евромайдана.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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СНБО, Дмитрий Фирташ, Виктор Медведчук, Игорь Коломойский, Владимир Зеленский.
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