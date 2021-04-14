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Россия сцепилась с НАТО из-за Украины: как это повлияет на встречу Байдена с Путиным и чего ждать Киеву

Россия сцепилась с НАТО из-за Украины: как это повлияет на встречу Байдена с Путиным и чего ждать Киеву
Обновлено 18:10 Сегодня Телеграф

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник, 13 апреля, заявил, что Россия должна немедленно прекратить переброску военной техники к украинским границам и перестать устраивать эскалацию на Донбассе.

В свою очередь, в среду, 14 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Североатлантический альянс (НАТО) в якобы "подстрекательстве Украины" к поддержанию напряженности на Донбассе. А министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО собирается направить к границам России 40 тысяч военных и 15 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе стратегическую авиацию.

Эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара рассказал "Телеграфу", могут ли вопрос Украины и НАТО разыграть во время возможной встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена, о которой шла речь в их телефонной беседе 13 апреля.

"Вопрос членства Украины в НАТО достаточно сложный. Американская администрация не в силах надавить на членов Альянса из ЕС, чтобы те приняли Украину (а решение, напомню, должно быть единогласным), как это произошло с центральноевропейскими государствами, которые на само деле на момент принятия не соответствовали стандартам НАТО. Но политическая целесообразность тогда победила. Та же Турция при всей своей военной мощи, при второй по силе армии в Альянсе после США, не соответствует сейчас стандартам НАТО, если говорить о демократических моментах", – отмечает Александр Хара.

По его мнению, военные вопросы так или иначе будут подняты во время встречи американского и российского президентов, если она состоится.

"Есть интересы, которые совпадают у администраций Байдена и Путина. Это продолжение переговоров и заключения соглашения о нераспространении стратегических и наступательных вооружений, ракет средней и дальней дальности, вопросы не милитаризации космоса, кибервойна. При этом Байдену явно было бы интересно подключить к таким переговорам еще и Китай, угрозы от которого – куда серьезнее, чем от россиян. Но и украинская тематика, безусловно, будет важна. Ведь тут есть еще и ценностная составляющая. Байден перед выборами, да и после, говорил, что Америка будет защищать демократии, либеральное мироустройство, своих стратегических союзников и партнеров. Учитывая всё это, внутриполитический фактор (республиканцы и многие демократы не дадут быть новому президенту мягким с РФ), Штаты не сдадут Украину в обмен на решение каких-то проблемных, возможно более важных для них вопросов с Россией", – уверен Александр Хара.

По его мнению, США будут поддерживать нас не только в политическом, дипломатическом, экономическом плане. Но и, точно не меньше, чем раньше, – в плане военно-технического сотрудничества, предоставления Украине тех или иных видов вооружения.

"Не исключено, что, если отсрочат перспективы вступления Украины в НАТО, администрация Байдена усилит нашу поддержку. Никто не мешает американцам помочь нам с реформами сектора безопасности и обороны, предоставить такие системы вооружения, которые отбили бы охоту у РФ продолжать эту войну или мечтать о широком наступлении, новых завоеваниях и аннексиях", – подчеркивает Александр Хара.

Как сообщал "Телеграф", США встревожились скоплением российской техники у границ Украины, а также поддержали стремление Украины вступить в НАТО.

Между тем, в России заявили, что ситуация на Донбассе ухудшится, если Украина вступит в НАТО.

Финансовый аналитик и инвестиционный банкир Сергей Фурса считает, что Путин и его действия превратили Зеленского в главного сторонника НАТО в Украине и Украины в НАТО.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

НАТО, Владимир Путин, Йенс Столтенберг, Джо Байден, агрессия РФ, Александр Хара.
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