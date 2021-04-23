Зеленский провалил домашнее задание: почему между Украиной и администрацией Байдена нет сближения

Ровно три недели назад, 2 апреля, состоялся первый телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом. Беседа глав государств прошла на фоне сообщений о наращивании российской военной мощи на востоке Украины и не только.

О том, почему не наблюдается сближения между американской и украинской администрациями, а также о перспективах встречи Байдена и Зеленского "Телеграфу" рассказал политический консультант, владелец компании стратегического консалтинга Berta Communications, магистр международных отношений (King's College London 2004) Тарас Березовец.

"Администрация Джо Байдена четко артикулировала пожелания и требования к Зеленскому относительно условий, которые должны предшествовать любому визиту. Будь то Зеленского в США или Байдена в Украину. Речь о деолигархизации, привлечении к ответственности Коломойского, Дубинского, Деркача за махинации, за "слив" пленок с записями разговоров Байдена и Порошенко. Условия были четко озвучены помощником заместителя госсекретаря США Джорджем Кентом, который почти 20 лет работал в американском посольстве в Киеве. Это – один из ключевых чиновников Госдепа, который отвечает за политику в Украине. Он же будет работать в связке с Викторией Нулланд, назначение которой послом США в Украине пока оттягивается из-за того, что Сенат хочет получить от Байдена четкие гарантии, что Северный поток-2 будет заморожен. Из-за этого блокируется назначение ряда чиновников Госдепа, включая Нулланд", – поясняет Тарас Березовец.

По его словам, полученное "домашнее задание" было провалено украинской властью.

"То, что мы наблюдаем сейчас – движения вокруг Коломойского – это имитация. Как и многое, что делает украинская власть. Американцы это прекрасно понимают, как понимают внутреннюю политику Украины намного лучше наших политиков – новых, из "Слуги народа", так точно", – подчеркивает эксперт.

Он уверен, что и Байден, и его советники, которые отвечают за Украину, смотря на действия вокруг Коломойского, включая вчерашний обыск по делу Центрэнерго, арест Семена Семенченко, причастного к созданию ЧВК, работавшей, в том числе в интересах Коломойского, объявление в розыск экс-главы правления ПриватБанка Александра Дубилета, воспринимают это как имитацию.

"Украинские власти пытаются показать, что якобы занимаются Коломойским. Но по странному стечению, самого Коломойского не трогают. Цепляют лишь, так или иначе, людей с ним связанных, – отмечает Тарас Березовец. – Американцы ждут, что Деркача, Дубинского, которого просто исключили из пропрезидентской фракции, лишат депутатского иммунитета, лишат мандатов, привлекут к уголовной ответственности. Что Деркачу отрежут возможность зарабатывать на Энергоатоме. Но ничего из этого не происходит. Поэтому никаких новых подвижек, никаких контактов с Байденом не будет. Он и так сделал максимум возможного. Переступил через собственное "я", когда позвонил Зеленскому. А американцы прекрасно знают, как были "слиты" пленки с записями разговоров Байдена и Порошенко. Кто в Офисе президента мог дать такую команду. Это могли сделать дать только два человека – Зеленский или глава ОП Ермак. И пока головы Ермака и Коломойского, фигурально выражаясь, Зеленский на блюде не принесет Байдену, сближения между украинской и американской администрациями не будет".

После беседы, с Байденом, которая состоялась 2 апреля, Зеленский заверил, что настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность и достичь мира.

Первый диалог между президентами Украины и США прокомментировал "Телеграфу" эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич.

О важности и опасности для Украины встречи президентов США и РФ "Телеграфу" рассказал эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко.