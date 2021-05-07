Скачать
Пятница, 07.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Bellingcat и её большая интрига: почему фильм-расследование о "вагнеровцах" нагоняет страх на власть Зеленского
Bellingcat и её большая интрига: почему фильм-расследование о "вагнеровцах" нагоняет страх на власть Зеленского
Олигархи за год стали в разы богаче: как такое могло случиться и что предпримет власть
Олигархи за год стали в разы богаче: как такое могло случиться и что предпримет власть
Новобогдановка 17 лет спустя: жители села взрывы на артскладах по-прежнему называют "войной" (фото)
Новобогдановка 17 лет спустя: жители села взрывы на артскладах по-прежнему называют "войной" (фото)
Новый виток обострения очень вероятен: озвучены прогнозы по ситуации на Донбассе после визита Блинкена
Новый виток обострения очень вероятен: озвучены прогнозы по ситуации на Донбассе после визита Блинкена

Путин не меняет тактику: убийство двоих бойцов ВСУ на Донбассе связали с визитом Блинкена в Украину

Путин не меняет тактику: убийство двоих бойцов ВСУ на Донбассе связали с визитом Блинкена в Украину
Обновлено 13:05 Сегодня Телеграф

Президент России Владимир Путин продолжает использовать тактику запугивания накануне важных визитов и звонков в Украину по вопросу российской агрессии на Донбассе. И визит госсекретаря США Энтони Блинкена в четверг, 6 мая в Киев не стал исключением. В этот день на Донбассе боевики убили двух бойцов ВСУ, в том числе военнослужащего 93-й бригады "Холодный Яр" Дмитрия Товчигречка во время обстрела украинских позиций у Новотроицкого.

Такое мнение в Facebook высказал член Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Сергей Гармаш.

"Сейчас они убивают с той же целью – показать и Киеву и США, что Вашингтон ни Москве, ни Донецку с Луганском – не указ, поэтому с ними "придется" разговаривать, "или, мы будем убивать", - заверил он.

По его словам, эта тактика уже использовалась Путиным после того, как президент США Джо Байден назвал его убийцей.  Тогда Путин долго не думал и согнал войска к границе с Украиной и Байден пошел с ним на диалог.

"Теперь они ждут, что приемчик сработает и в навязывании Киеву (под давлением Вашингтона) диалога с российскими марионетками.  Принуждение к диалогу силой. Но такой диалог под угрозой убийства  изначально не способен принести мир. Он может быть лишь легализацией дальнейших убийств  "по согласию "жертвы", - подытожил Гармаш.

Подробнее о визите Блинкена в Украину, читайте в материале "Телеграфа": Визит Энтони Блинкена в Украину: ключевые подробности и главные заявления.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 317

Все по теме:

Донбасс, Владимир Путин, Погибшие, ВСУ, Сергей Гармаш, Война на Донбассе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Засветился в Луганске, Донецке и Горловке: украинские хакеры разоблачили воевавшего на Донбассе российского военного (фото)
02 Итоги визита Блинкена в Украину: Зеленский и Путин получили важные сигналы от Байдена
03 Главарь "ДНР" собрался "отжимать" жилье переселенцев: насколько это правда и почему сейчас?
04 Почему Путин не отводит войска от границ Украины и причем здесь Байден?
05 Пока мамы не было дома: 60-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку на Харьковщине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Забывчивые коммунальщики устроили маленькую &quot;Венецию&quot; в Харькове (видео)
Забывчивые коммунальщики устроили маленькую "Венецию" в Харькове (видео)
Очень секретное подразделение: открылся любопытный момент о недавно созданном Центре противодействия дезинформации
Очень секретное подразделение: открылся любопытный момент о недавно созданном Центре противодействия дезинформации
В Киеве из-за обиды заживо сожгли мужчину: первые детали, фото и видео
В Киеве из-за обиды заживо сожгли мужчину: первые детали, фото и видео
&quot;Мисс Украина Вселенная&quot; уже в США: в каких нарядах собирается дефилировать Ястремская (фото)
"Мисс Украина Вселенная" уже в США: в каких нарядах собирается дефилировать Ястремская (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь