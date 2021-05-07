Путин не меняет тактику: убийство двоих бойцов ВСУ на Донбассе связали с визитом Блинкена в Украину

Президент России Владимир Путин продолжает использовать тактику запугивания накануне важных визитов и звонков в Украину по вопросу российской агрессии на Донбассе. И визит госсекретаря США Энтони Блинкена в четверг, 6 мая в Киев не стал исключением. В этот день на Донбассе боевики убили двух бойцов ВСУ, в том числе военнослужащего 93-й бригады "Холодный Яр" Дмитрия Товчигречка во время обстрела украинских позиций у Новотроицкого.

Такое мнение в Facebook высказал член Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Сергей Гармаш.

"Сейчас они убивают с той же целью – показать и Киеву и США, что Вашингтон ни Москве, ни Донецку с Луганском – не указ, поэтому с ними "придется" разговаривать, "или, мы будем убивать", - заверил он.

По его словам, эта тактика уже использовалась Путиным после того, как президент США Джо Байден назвал его убийцей. Тогда Путин долго не думал и согнал войска к границе с Украиной и Байден пошел с ним на диалог.

"Теперь они ждут, что приемчик сработает и в навязывании Киеву (под давлением Вашингтона) диалога с российскими марионетками. Принуждение к диалогу силой. Но такой диалог под угрозой убийства изначально не способен принести мир. Он может быть лишь легализацией дальнейших убийств "по согласию "жертвы", - подытожил Гармаш.

Подробнее о визите Блинкена в Украину, читайте в материале "Телеграфа": Визит Энтони Блинкена в Украину: ключевые подробности и главные заявления.