Скачать
Понедельник, 02.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
ОП ищет замену генпрокурору Венедиктовой: источники раскрыли детали
ОП ищет замену генпрокурору Венедиктовой: источники раскрыли детали
"Укрзализныце" грозит дефолт, и тут не обошлось без Ахметова – СМИ
"Укрзализныце" грозит дефолт, и тут не обошлось без Ахметова – СМИ
Трамп снова метит в президенты? Чем вызваны его попытки оспорить победу Байдена
Трамп снова метит в президенты? Чем вызваны его попытки оспорить победу Байдена
Часть России средь бела дня лишилась Солнца: жители сетуют на апокалипсис и странный "снег" (видео)
Часть России средь бела дня лишилась Солнца: жители сетуют на апокалипсис и странный "снег" (видео)

История с "перетягиванием" Чауса может плохо закончиться для него - эксперт

История с "перетягиванием" Чауса может плохо закончиться для него - эксперт
20:06 Сегодня Телеграф

В понедельник, 2 августа, стало известно, что Высший антикоррупционный суд 4 августа 2021 года в 14:00 будет избирать меру пресечения экс-судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу

Тому самому, которого в апреле 2021 года похитили в Молдове, а 30 июля нашли в селе Мазуровка Винницкой области. И из-за которого возник конфликт между сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Почему СБУ и НАБУ воюют за Чауса, а жизнь самого экс-судьи находится в потенциальной опасности, "Телеграфу" рассказал заместитель председателя правления в Ассоциации политических консультантов Украины, технолог, специалист по GR Андрей Бодров.

"Эпопея между СБУ и НАБУ вокруг задержания Чауса – это всё более явное проявление конфликта, заложенного во взаимодействии новосозданной антикоррупционной вертикали, которую курируют наши западные партнеры, и структур, изначально существовавших в силовом поле Украины. В данном случае для НАБУ – дело чести задержать Чауса, так как он является их подследственным. Одновременно это дает Бюро возможность получить показания касательно организации его похищения. И благодаря этому – влиять на ряд участников этого процесса, замкнутых на самые верхние этажи украинской элиты, – поясняет политический консультант. – Для СБУ же, которая противодействует НАБУ в данном случае, получить в свое распоряжение Часа – это возможность уберечь президента и его окружение от упреков в организации похищения экс-судьи ради возвращения в Украину".

Кроме того, продолжает Андрей Бодров, СБУ кровно заинтересована в том, чтобы получить от Чауса показания касательно и тех, кто курировал его в период работы судьей, и тех, кто организовал его выезд в Молдову – соответственно дал возможность уклониться от преследования в рамках национального законодательства.

"Это становится особо важным и ценным в преддверии возможных досрочных президентских или (и) парламентских выборов. Команда действующего президента всё больше мигрирует в электоральный сегмент, который ранее занимал Порошенко. И Чаус, по мнению Банковой, может быть полезен для дискредитации самого экс-президента или тех игроков из его команды, которые, возможно, участвовали в организации выезда Чауса из Украины, – отмечает эксперт – Таким образом, противостояние вокруг Чауса будет продолжаться. Мы увидим еще неоднократно попытки давления СБУ и НАБУ друг на друга. Возможно, это будет не столь публично, как пресловутая погоня в центре Киева. Но будет – обязательно".

Андрей Бодров не исключает, что вся эта история может закончиться печально, прежде всего, для самого Чауса.

"Ведь если он не будет выполнять нужную представителям противоборствующих сторон функцию, возникают весьма весомые риски для его активов (которые он пока, возможно, скрывает), членов его семьи, а то и самого Чауса. Потому что иногда подсудимые, подозреваемые, содержащие в местах лишения свободы или следственных изоляторах, становятся жертвами насилия, а то и погибают "при попытке к бегству". Так что вполне возможны риски для жизни Чауса и как следствие – его возможности давать нужные (или, напротив, ненужные) показания", – резюмирует эксперт.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Чауса в Украине обвиняют в получении неправомерной выгоды в размере 150 тысяч долларов США (более 4 миллионов гривен) в 2016 году.

От наказания ему удалось уйти благодаря судейской неприкосновенности. Пока в Украине власти решали его дальнейшую судьбу, судья смог скрыться в оккупированном Крыму. После этого он попал в Молдову, где попросил политического убежища.

А в апреле 2021 года адвокат Чауса сообщил, что его клиента похитили.

Объявившегося 30 июля в Винницкой области судью задержали сотрудники СБУ, а спецназовцы НАБУ потребовали передать Чауса им.

31 июля СБУ прокомментировала свои действия, заявив, что Чаус у них проходит по делу о похищении и находится у них под защитой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
Просмотры: 169

Все по теме:

СБУ, Суд, НАБУ, Николай Чаус, Андрей Бодров.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский: "Мы возвращаем Крым домой - в Украину"
02 Российские рокеры с песней о Путине продолжают покорять украинцев: видео с выступления на "Файном місті"
03 "Как у вас такие долбо*бы работают?: стало известно, кем работает мужчина, избивший танцора Нади Дорофеевой
04 Гигантскую яхту официально богатейшего россиянина заметили у берегов элитного средиземноморского курорта (фото, видео)
05 Дорожный конфликт на Трухановом: велосипедисты и женщина-таксист не поделили дорогу (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина будет вводить ограничения для невакцинированных от коронавируса
Украина будет вводить ограничения для невакцинированных от коронавируса
Бердянск атаковала новая напасть: в море невозможно нормально зайти (фото, видео)
Бердянск атаковала новая напасть: в море невозможно нормально зайти (фото, видео)
Последствия урагана Гвидо: как непогода повредила украинцам
Последствия урагана Гвидо: как непогода повредила украинцам
Певица MamaRika родила первенца - первое фото
Певица MamaRika родила первенца - первое фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь