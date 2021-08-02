История с "перетягиванием" Чауса может плохо закончиться для него - эксперт

В понедельник, 2 августа, стало известно, что Высший антикоррупционный суд 4 августа 2021 года в 14:00 будет избирать меру пресечения экс-судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу.

Тому самому, которого в апреле 2021 года похитили в Молдове, а 30 июля нашли в селе Мазуровка Винницкой области. И из-за которого возник конфликт между сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Почему СБУ и НАБУ воюют за Чауса, а жизнь самого экс-судьи находится в потенциальной опасности, "Телеграфу" рассказал заместитель председателя правления в Ассоциации политических консультантов Украины, технолог, специалист по GR Андрей Бодров.

"Эпопея между СБУ и НАБУ вокруг задержания Чауса – это всё более явное проявление конфликта, заложенного во взаимодействии новосозданной антикоррупционной вертикали, которую курируют наши западные партнеры, и структур, изначально существовавших в силовом поле Украины. В данном случае для НАБУ – дело чести задержать Чауса, так как он является их подследственным. Одновременно это дает Бюро возможность получить показания касательно организации его похищения. И благодаря этому – влиять на ряд участников этого процесса, замкнутых на самые верхние этажи украинской элиты, – поясняет политический консультант. – Для СБУ же, которая противодействует НАБУ в данном случае, получить в свое распоряжение Часа – это возможность уберечь президента и его окружение от упреков в организации похищения экс-судьи ради возвращения в Украину".

Кроме того, продолжает Андрей Бодров, СБУ кровно заинтересована в том, чтобы получить от Чауса показания касательно и тех, кто курировал его в период работы судьей, и тех, кто организовал его выезд в Молдову – соответственно дал возможность уклониться от преследования в рамках национального законодательства.

"Это становится особо важным и ценным в преддверии возможных досрочных президентских или (и) парламентских выборов. Команда действующего президента всё больше мигрирует в электоральный сегмент, который ранее занимал Порошенко. И Чаус, по мнению Банковой, может быть полезен для дискредитации самого экс-президента или тех игроков из его команды, которые, возможно, участвовали в организации выезда Чауса из Украины, – отмечает эксперт – Таким образом, противостояние вокруг Чауса будет продолжаться. Мы увидим еще неоднократно попытки давления СБУ и НАБУ друг на друга. Возможно, это будет не столь публично, как пресловутая погоня в центре Киева. Но будет – обязательно".

Андрей Бодров не исключает, что вся эта история может закончиться печально, прежде всего, для самого Чауса.

"Ведь если он не будет выполнять нужную представителям противоборствующих сторон функцию, возникают весьма весомые риски для его активов (которые он пока, возможно, скрывает), членов его семьи, а то и самого Чауса. Потому что иногда подсудимые, подозреваемые, содержащие в местах лишения свободы или следственных изоляторах, становятся жертвами насилия, а то и погибают "при попытке к бегству". Так что вполне возможны риски для жизни Чауса и как следствие – его возможности давать нужные (или, напротив, ненужные) показания", – резюмирует эксперт.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Чауса в Украине обвиняют в получении неправомерной выгоды в размере 150 тысяч долларов США (более 4 миллионов гривен) в 2016 году.

От наказания ему удалось уйти благодаря судейской неприкосновенности. Пока в Украине власти решали его дальнейшую судьбу, судья смог скрыться в оккупированном Крыму. После этого он попал в Молдову, где попросил политического убежища.

А в апреле 2021 года адвокат Чауса сообщил, что его клиента похитили.

Объявившегося 30 июля в Винницкой области судью задержали сотрудники СБУ, а спецназовцы НАБУ потребовали передать Чауса им.

31 июля СБУ прокомментировала свои действия, заявив, что Чаус у них проходит по делу о похищении и находится у них под защитой.