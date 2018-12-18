Скачать
Вторник, 18.12.2018
Кабмин назвал пять приоритетов в работе на 2019 год
Кабмин назвал пять приоритетов в работе на 2019 год
Пользователи программы &quot;Доступные лекарства&quot; смогут получать электронные рецепты
"Доступные лекарства" будут получать электронные рецепты
СМИ: бывший президент УПЛ Генинсон трудоустроится в Динамо
СМИ: бывший президент УПЛ Генинсон трудоустроится в Динамо
Саввин день 2018: что надо успеть сделать в этот праздник 18 декабря
Саввин день 2018: что надо успеть сделать в этот праздник 18 декабря

Инструкции для мужчин: как найти свою вторую половинку

Инструкции для мужчин: как найти свою вторую половинку
13:37 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Каждый человек нуждается в своем человеке, но мужчины нуждаются в хорошей жене еще больше.

Найти хорошую и достойную жену в наше время - можно сказать, задача кропотливая. Все больше людей остаются одинокими до конца жизни, разочаровавшись в отношениях и бесперспективности дальнейшего совместного развития.

Если мужчина пришел к выводу о том, что пора остепенится и завести семью, возникает проблема: как найти достойную и любящею жену. Ведь отыскать женщину, которая будет любить тебя таким, каков ты есть, несмотря на твой статус и деньги в жизни найти трудно.

Хорошая жена - это награда для мужчины

Для того, чтобы связать себя брачными узами на долгие годы, недостаточно первой встречной красавице сделать предложения. Самыми лучшими парами становятся те, кто долгое время просто дружил друг с другом. Поэтому не нужно знакомится наугад.

Девушки, по своей сути, очень нежные и доверчивые, постоянно принимают все близко к сердцу. Они, в большей степени, субъективно воспринимают ситуацию и легко верят тому человеку, который их полюбил (или сделал вид, что полюбил). При первом знакомстве нужно вести себя осторожно, следить за своими словами.

Старайтесь также знакомится с противоположным полом в реальной жизни. Живое общение притягивает людей намного больше виртуального. Не забывайте также всегда заниматься своим развитием. Интеллектуалы всегда притягиваю более достойных кандидаток.

И не забывайте просто быть собой. Не бойтесь показывать свои достоинства и недостатки. Женщины чувствуют ложь, и когда почувствуют вранье - уйдут даже после очень долгих отношений.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Отношения, Любовь, Муж, Жена, Вторая половинка.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2018: красивые поздравления в стихах для родных и близких
02 Ледниковый период: На День святого Николая в Украине сильно похолодает
03 Меган Маркл получила неприятное прозвище от членов королевской семьи
04 Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2018: все знаки Зодиака
05 Поздравления с Днем Святого Николая 2018: душевные пожелания для родных и близких
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Единая Православная церковь Украины: будут ли переносить празднование Рождества
Будут ли переносить празднование Рождества в Украине
В Украине изменят законы под переход армии на стандарты НАТО
Украинская армия изменит законы под стандарты НАТО
Ледниковый период: На День святого Николая в Украине сильно похолодает
На День святого Николая в Украине сильно похолодает
День Святого Николая 2018: лучшие поздравления в стихах и прозе, красивые открытки
День Святого Николая 2018: лучшие поздравления в стихах и прозе, красивые открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь