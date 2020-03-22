Врач-инфекционист подробно описала симптомы при коронавирусе

Количество больных с COVID-19 растет на глазах, но только когда увеличится доступ к тестированию, это будет видно в официальной статистике, отмечает врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения короновируса в Украине Ольга Голубовская.
"Кстати, похожая ситуация во всем мире. Самые развитые страны, включая США, объявляли о нехватке тестов. Около недели назад мир преодолел психологический барьер в 200 тыс. только официально подтвержденных заболевших с начала эпидемии в Китае. И уже только за последнюю неделю этих случаев стало 75 тыс., и сейчас ежедневный прирост более 30 тыс. С одной стороны, это говорит о расширении доступа к тестированию во всех странах, с другой, конечно, о нарастающей пандемии", - написала она в воскресенье на своей странице в Facebook.
Голубовская отметила, что уже по анализу историй болезни первых пациентов можно говорить о некоторых особенностях течения заболевания:
Врач указала, что возможно развитие пневмонии даже без повышения температуры тела или кратковременного повышения до 37,5 градусов; может быть длительный низкий субфебриллитет (7 дней и более); таким больным необходимо делать рентген даже при отсутствии физикальных данных; частой жалобой является сухость в ротоглотке, заставляющая пациентов пить больше жидкости, чем обычно (этот симптом надо спрашивать активно, ибо пациенты не обращают на него особого внимания).
Голубовская рассказала, что при COVID-19 насморк не характерен; кашель тоже не очень интенсивный, мокрота скудная; в ротоглотке могут быть незначительные визуальные изменения в виде гиперемии дужек, задней стенки, не причиняющие больным особого беспокойства; примерно в 15% больных возникают рези в глазах и конъюнктивит; развитие пневмоний сопровождается весьма скудными физикальными данными; к 5-8 дню состояние может ухудшаться, вновь повышаться температура тела и усиливаться симптомы поражения дыхательных путей; приблизительно у 30% госпитализированных пациентов и 8% амбулаторных отмечается лейкопения, тромбоцитопения, повышение активности трансаминаз; нет быстрого эффекта на проводимую терапию.
"Пока больные с тяжелыми формами не доминируют. Но мы должны быть внимательны, учитывая эти особенности, к выявлению пациентов, дабы вовремя назначать лечение и тем самым сокращать количество тяжелых и критических форм, требующих ИВЛ", - подчеркнула она.
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