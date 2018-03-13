Американская актриса Алисия Викандер снялась в фотоистории для апрельского номера китайского Vogue.

Американская актриса Алисия Викандер снялась в фотоистории для апрельского номера китайского Vogue. Главная героиня фильма "Tomb Raider Лара Крофт" – киноактриса Алисия Викандер вместе с американо-китайским актером Дэниэлом Ву снялась в волшебной фотоистории для апрельского номера китайского Vogue, посвященного премьере новой "Лары Крофт". Кроме Лары Крофт, роль которой в киноленте исполнила Викандер, в фильме можно встретить Дэниэла Ву, который исполнил роль Лу Женя, капитана корабля, который помогает Ларе. Он отметил, что зрителей ждет совершенно неожиданная история.