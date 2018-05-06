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Ирина Шейк опубликовала фото, которым опровергла слухи о беременности
04:34 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер
Новости шоу бизнеса: О второй возможной беременности Ирины Шейк заговорили всего несколько дней назад.
Российская модель ничего не комментирует, впрочем, это и не странно.
Шейк всегда отличалась немногословностью по поводу своей личной жизни. И пусть Ирина молчит, но ее наряды, кажется, говорят за нее.
Несколько часов назад модель опубликовала в своем Instagram кадр, на котором она позирует в полный рост в голубом платье. И хотя Ирина пыталась сместить акцент на свою пышную грудь, все равно внимание приковано к животу: все-таки есть он или нет?
После слухов о второй беременности Ирина Шейк показала фото в полный рост
Напомним, у Ирины есть годовалая дочь Лея де Сьен от актера Брэдли Купера. Пара официально не жената, но на безымянном пальце Шейк красуется кольцо с огромным камнем.
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