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Ирина Шейк опубликовала фото, которым опровергла слухи о беременности

Ирина Шейк
04:34 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: О второй возможной беременности Ирины Шейк заговорили всего несколько дней назад.

Российская модель ничего не комментирует, впрочем, это и не странно.

Шейк всегда отличалась немногословностью по поводу своей личной жизни. И пусть Ирина молчит, но ее наряды, кажется, говорят за нее.

Несколько часов назад модель опубликовала в своем Instagram кадр, на котором она позирует в полный рост в голубом платье. И хотя Ирина пыталась сместить акцент на свою пышную грудь, все равно внимание приковано к животу: все-таки есть он или нет?

После слухов о второй беременности Ирина Шейк показала фото в полный рост

 

Напомним, у Ирины есть годовалая дочь Лея де Сьен от актера Брэдли Купера. Пара официально не жената, но на безымянном пальце Шейк красуется кольцо с огромным камнем.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Брэдли Купер, Звезды, Ирина Шейк, Модель.
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