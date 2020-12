Полякова, DZIDZIO, Каменских: украинские звезды поздравляют с Рождеством (фото)

В пятницу, 25 декабря, во всем мире отмечают Рождество Христово христиане западного обряда. По традиции, этот праздник принято проводить в кругу самых близких людей, собираясь за праздничным столом, который накрывают любимыми блюдами.

Украинские селебрити, а также президент Украины Владимир Зеленский, не поскупились на душевные поздравления и пожелания мира, счастья и добра. Звезды также подобрали свои самые яркие, красивые и праздничные фото на своих страницах в соцсети Инстаграм.

Настя Каменских

"Merry Christmas to everyone who is celebrating todaу"

("С Рождеством всех, кто празднует сегодня")

View this post on Instagram A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Катя Осадчая

"Приветствую всех католиков Украины и мира с Рождеством Христовым! Пусть этот светлый праздник подарит здоровье, мир и покой"

View this post on Instagram A post shared by Katya Osadcha (@kosadcha)

Оля Полякова

"Мы с девчонками поздравляем всех с праздником!!!! Merry Christmas!"

View this post on Instagram A post shared by Оля Полякова (@polyakovamusic)

Дмитрий Монатик

"Merry Christmas"

View this post on Instagram A post shared by Dmitriy Monatik (@monatik_official)

DZIDZIO

"Днесь Ангел пастырям то возвестил, что в Вифлееме Христос ся родил!!! Поздравляю Вас с Рождеством Христовым"

View this post on Instagram A post shared by DZIDZIO (@dzidzio)

Джамала

"Merry Christmas to all my friends and fans all over the world! Peace and love for everyone!"

("Поздравляю с Рождеством всех моих друзей и поклонников со всего мира! Всем мира и любви!")

View this post on Instagram A post shared by Jamala (@jamalajaaa)

Татьяна Литвинова

"С Рождеством Христовым! Всех кто празднует сегодня, поздравляю и желаю счастливых и светлых дней, благословленных на лучшее. Желаю всем глубокой и несокрушимой веры, надежды и любви. Жизнь продолжается, это главное!"

View this post on Instagram A post shared by Татьяна Литвинова (@tanita_litvinova)

"Телеграф" также собрал для вас и ваших близких красивые поздравительные открытки и картинки с Рождеством на русском и украинском языках.