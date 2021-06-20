"Лучший отец, который только может быть": украинские знаменитости поделились трогательными кадрами с папами и детьми

В третье воскресенье июня в Украине, как и во многих других странах, отмечают День отца. В этот день принято поздравлять родителей, дарить им подарки, благодарить за любовь.

По этому случаю украинские селебрити на своих страницах в Инстаграм рассказали о своих отцах и поделились трогательными кадрами с родителями. А те, кто сами является отцами, поделились своими впечатлениями об отцовстве.

Украинская певица Настя Каменских, которая потеряла отца сравнительно недавно - 25 января, опубликовала милый снимок, на котором она обнимает своего отца.

"Папа, я так скучаю, ты самый лучший отец, который только может быть. Спасибо тебе за все" - подписала фото Каменских.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина сразу поздравила двоих отцов в своей семье - своего папу Александра и своего мужа Валерия, с которым она воспитывает сына Даню. Артистка поделилась видео с репетиции совместного танца с папой, который она исполняла во время своего участия в "Танцах со звездами", и милым роликом с мужем и сыном, на котором маленький Даня разрисовывает папу.

"Благодарна за все «наши» моменты" - подписала пост Санина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss)

Ее супруг, Валерий Бебко также поделился архивными видео с их сыном.

"Всех пап с Днем отца" - подписал свою публикацию Вал.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Валерий Бебко (@val_bebko)

Известный хореограф Влад Яма отметил, что и сам уже 5 лет, как отец, но свой пост в Инстаграме он решил посвятить своему папе - Николаю.

"Папа, ты мой кумир. Я всегда хотел быть похожим на тебя" - подписал фото на котором изображен его отец и сын.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official)

Популярный телеведущий Юрий Горбунов показал милые фото с сыном и отметил, что быть папой - это неистовое счастье.

"Присутствовать на родах, менять памперсы, вставать ночью, чтобы мамочка могла поспать! А потом услышать от сына - "Папа, я люблю тебя!" - написал Горбунов, отметив, что его отец, которого увы уже нет, смотрит на него сверху и радуется.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

Супруга телеведущего Григория Решетника Кристина также отметила своего звездного мужа, с которым они воспитывают троих сыновей.

"Каждый день с тобой - праздник. Ты - лучший в мире папа. Пример для своих сыновей и для других родителей! Спасибо за то, что они и я для тебя - всегда на первом месте !!!" - подписала свой пост мама Решетник.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kristina Reshetnik (@kristina_reshetnik)

Рэпер и продюсер Потап/Алексей Потапенко был лаконичным. Артист опубликовал фото своего сына и написал цитату из своей же песни: "Папа вам не мама".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Украинский мультиартист Дмитрий Монатик также решил отметить то, какое это счастье быть отцом. Напомним, что со своей супругой Ириной Демичевой они воспитывают двоих сыновей.

"Счастье быть папой! Папа может, папа может все что угодно ради своих детей!" - написал Дмитрий, прикрепив к посту несколько снимков со своими мальчиками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)

Танцовщица Илона Гвоздева решила отметить в этот день своего супруга. Мужу Ивану она посвятила много приятных слов, и поблагодарила его за самые приятные моменты, которые были в их жизни. А также прикрепила много семейных снимков.

"Сегодня день Отца... В слове 4 Буквы, но как много они значат в нашей жизни!" - написала Илона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ілона Гвоздьова | Dancer (@ilonagvozdeva)

Известная украинская R'n'B-певица Mamarika, настоящее имя Анастасия Кочетова, только готовится впервые стать мамой. Но она уже отметила своего супруга комика Сергея Середу. Артистка уверена, что он будет прекрасным отцом.

"Знаю- ты будешь лучшим папой на свити.Бачу с каким трепетом ты смотришь на других детей, и удивляюсь, откуда в тебе такая премудрость и любовь. Я счастлива, что именно ты станешь тем человеком, с которым наш ребенок будет познавать мир" - обратилась к мужу Анастасия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MamaRika (@mamarika_official)

Также, напомним, что 20 июня также отмечаются праздники: День медработника и Троица.