Теперь в Канаду: Остапчук выедет из воюющей Украины, чтобы провести свой мини-концерт (фото)

После италийский вылазок шоумен снова собрался за границу

Скандальный украинский телеведущий Владимир Остапчук зачастил поездками за границу тогда, когда в его родной стране не прекращаются боевые действия и продолжается всеобщая мобилизация украинских мужчин. Вслед за итальянскими курортами последовал вылет в Канаду.

По словам 39-летнего шоумена, он планирует выступить в Торонто и Оттаве с благотворительной целью. В сторис Инстаграма Остапчук выложил видео, в котором анонсировал два стендап-шоу — "прожарка Остапчука". Часть прибыли, как говорится на постере будущих мероприятий, пойдут ВСУ.

"Мы делаем мой небольшой мини-концерт. Много будет про личное, про свое отношение к украинским СМИ, о разных событиях. Короче, будет очень смешно и интересно", — заявил Владимир на видео.

Остапчук собрался в Канаду

Часть прибыли от концертов должны пойти ВСУ

Напомним, что во время войны в Украине Владимир Остапчук попал в скандал из-за выступления за границей. Вместе с другими украинскими звездами шоумена заметили на корпоративе бывшей жены российского олигарха в Турции.

"Телеграф" писал ранее, что Остапчук попытался оправдаться за оскорбительное заявление в адрес "небритых девушек", подчеркнув, что лишь выразил собственное мнение и личные предпочтения, но это не остановило волну хейта. На слова шоумена, что девушка "должна быть везде выбрита" отреагировала телеведущая Маша Ефросинина и победительница 12 сезона реалити "Холостяк" Екатерина Лозовицкая.