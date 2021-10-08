Офшоры Зеленского, снятие Разумкова, смерть Полякова. Страшно подумать, что будет завтра

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуация Алексей Голобуцкий рассуждает о подозрительной серии скандальных событий в украинской политике

Сегодня, 8 октября, в Киеве был найден мертвым нардеп Антон Поляков. Тот самый, который зашел в Раду со «слугами», а потом был исключен из фракции и стал одним из критиков власти.

Есть ряд странных совпадений в его смерти. Якобы произошло отключение камер, непонятное поведение таксиста.

Хочется верить, что до такого еще не дошло в нашей стране, чтобы ТАК устраняли критиков власти. При том, что Поляков был далеко не самым известным, раскрученным, влиятельным критиком Банковой.

Но чем больше будет странных совпадений – тем больше будет гипотез и подозрений в стороны власти.

Мы уже имеем непонятную ситуацию с расстрелом автомобиля первого помощника президента – Сергея Шефира, с августовским ДТП, в котором авто «слуги» Трухина, якобы находившегося за рулем в нетрезвом состоянии, врезалось на Бориспольской трассе Ford, который, в свою очередь протаранил Daewoo (пострадали шесть человек, в том числе двое детей). Ничего не ясно с этими делами, с расследованием. Такое впечатление, что их спустили «на тормозах».

По итогам вскрытия, Поляков умер из-за острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

По пьянке сердце может остановиться у кого угодно. Даже у 33-летнего – а именно столько было Полякову. Вопрос — сколько пил и чего. Если рассматривать эту версию.

А вот то, что отключаются камеры в нужный момент – совершенно другое.

Чем будет медленнее расследование, тем больше подозрений на власть и неестественные причины смерти.

Мы живем в городе, где огромное количество камер. Можно же выяснить, откуда шел Поляков, как ловил такси, подходил ли кто-то к нему. В современном мире всё можно вычислить. И вот если этого не будет, возникнет много вопросов…

А пока ждем выборы в Черниговской области, по округу №206, откуда Поляков как мажоритарщик зашел в Раду. Скорее всего, Максим Микитась, Олег Ляшко опять пойдут. Для них это в определенной мере шанс. При этом понятно, что не они убили Полякова.

Наша страна превратилась в вереницу событий, мягко говоря, не самых веселых. Только эта неделя – офшоры Зеленского, снятие с поста спикера Рады Разумкова, смерть Полякова.

Страшно подумать, что будет завтра.