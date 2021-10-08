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Офшори Зеленського, зняття Разумкова, смерть Полякова. Страшно подумати, що буде завтра

Автор
Олексій Голобуцький
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Антон Поляков
Антон Поляков

Політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуація Олексій Голобуцький міркує про підозрілу серію скандальних подій в українській політиці

Сьогодні, 8 жовтня, в Києві було знайдено мертвим нардепа Антона Полякова. Того самого, який зайшов в Раду зі «слугами», а потім був виключений з фракції й став одним з критиків влади.

Є ряд дивних збігів в його смерті. Нібито сталося відключення камер, незрозуміла поведінка таксиста.

Хочеться вірити, що до такого ще не дійшло в нашій країні, щоб ТАК усували критиків влади. При тому, що Поляков був далеко не найвідомішим, розкрученим, впливовим критиком Банкової.

Але чим більше буде дивних збігів — тим більше буде гіпотез і підозр у сторони влади.

Ми вже маємо незрозумілу ситуацію з розстрілом автомобіля першого помічника президента — Сергія Шефіра, з серпневим ДТП, в якому авто «слуги» Трухіна, який нібито знаходився за кермом в нетверезому стані, врізалося на Бориспільській трасі Ford, який, своєю чергою протаранив Daewoo (постраждали шість осіб, в тому числі двоє дітей). Нічого не ясно з цими справами, з розслідуванням. Таке враження, що їх спустили «на гальмах».

За підсумками розтину, Поляков помер через гостру коронарну недостатність, гостру ішемічну хворобу серця.

У пʼянці серце може зупинитися у кого завгодно. Навіть у 33-річного — а саме стільки було Полякову. Питання — скільки пив і чого. Якщо розглядати цю версію.

А ось те, що відключаються камери в потрібний момент — зовсім інше.

Чим буде повільнішим розслідування, тим більше підозр на владу і неприродні причини смерті.

Ми живемо в місті, де величезна кількість камер. Можна ж з’ясувати, звідки йшов Поляков, як ловив таксі, чи підходив хтось до нього. У сучасному світі все можна обчислити. І ось якщо цього не буде, виникне багато питань ...

А поки чекаємо вибори в Чернігівській області, по округу №206, звідки Поляков як мажоритарник зайшов в Раду. Швидше за все, Максим Микитась, Олег Ляшко знову підуть. Для них це певною мірою шанс. При цьому зрозуміло, що не вони вбили Полякова.

Наша країна перетворилася в низку подій, м’яко кажучи, не найвеселіших. Тільки цей тиждень — офшори Зеленського, зняття з посади спікера Ради Разумкова, смерть Полякова.

Страшно подумати, що буде завтра.

Теги:
#Верховна Рада #Слуга народу #Дмитро Разумков #Антон Поляков #Офшори Зеленського
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Офшори Зеленського, зняття Разумкова, смерть Полякова. Страшно подумати, що буде завтра