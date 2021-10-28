Как выглядит место смертельного ДТП в Харькове спустя два дня после трагедии: эксклюзивные фото

Об аварии здесь почти ничего не напоминает

В Харькове поздно вечером во вторник, 26 октября, произошло смертельное ДТП на перекрестке Гагарина и улицы Одесской. Виновником стал 16-летний местный "мажор" Николай Харьковский, которого уже отправили за решетку на 2 месяца без права на залог.

На месте трагической аварии, жертвами которой стали два человека, побывал корреспондент "Телеграфа".

Буквально через два дня после ДТП на этом роковом перекрестке почти ничего не напоминает о том, что Infinity на огромной скорости влетел в Chevrolet и разорвал его пополам.

Обломки автомобилей собрали, вырвавшие дорожные знаки во время аварии установили обратно. Местами остались только следы от шин на тротуаре и немного поврежденной брусчатки.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

А вот как выглядел проспект Гагарина сразу после ДТП — везде были разбросаны обломки разбитых автомобилей, на тротуарах валялись дорожные знаки и колеса автомобилей и все было огорожено красной лентой.

Фото: Максим Иванов, "Телеграф"

К слову, проспект Гагарина, где произошла смертельная авария, это одна из главных транспортных магистралей Харькова, связывающая центр города с аэропортом. Движение здесь всегда очень оживленное.

Ранее сообщалось, что в сеть слили видео с телефонов друзей Коли Харьковского, которое они снимали, катаясь по ночному Харькову буквально перед аварией.