Як виглядає місце смертельної ДТП у Харкові через два дні після трагедії: ексклюзивні фото

Про аварію тут майже нічого не нагадує

У Харкові пізно ввечері у вівторок, 26 жовтня, сталася смертельна ДТП на перехресті Гагаріна та вулиці Одеської. Винуватцем став 16-річний місцевий "мажор" Микола Харківський, якого вже відправили за грати на 2 місяці без права на заставу.

На місці трагічної аварії, жертвами якої стало дві людини, побував кореспондент "Телеграфа".

Буквально через два дні після ДТП на цьому фатальному перехресті майже нічого не нагадує про те, що Infinity на величезній швидкості влетів у Chevrolet, який розірвало навпіл.

Уламки автомобілів зібрали, дорожні знаки, які вирвало під час аварії, встановили назад. Місцями залишилися лише сліди від шин на тротуарі та трохи пошкодженої бруківки.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

А ось як виглядав проспект Гагаріна одразу після ДТП — скрізь було розкидано уламки розбитих автомобілів, на тротуарах валялися дорожні знаки та колеса автомобілів і все було огороджено червоною стрічкою.

Фото: Максим Іванов, "Телеграф"

До слова, проспект Гагаріна, де сталася смертельна аварія, це одна з головних транспортних магістралей Харкова, що звʼязує центр міста з аеропортом. Рух тут завжди дуже жвавий.

Раніше повідомлялося, що в мережу злили відео з телефонів друзів Колі Харківського, яке вони знімали, катаючись нічним Харковом буквально перед аварією.