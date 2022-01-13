Новый поворот в деле Коли Харьковского: судья отказывается судить обвиняемого

Судить 16-летнего парня будут в Червонозаводском суде Харькова.

Дело несовершеннолетнего Коли Харьковского, который проходит обвиняемым по уголовному производству в связи со смертельным ДТП в Харькове в октябре, снова на слуху. Спустя неделю после обнародования информации о том, что судить его будет юристка ранее давшая "условку" за стрельбу по людям, судья Татьяна Янцовская берет самоотвод.

Об этом сообщает "Суспильне".

О самоотводе она заявила 12 января — за неделю до подготовительного заседания суда.

Ответ суда на запрос "Суспильного"

Дело в суд передали в конце декабря после проведения ряда экспертиз, которые доказали, что машина была исправна, за рулем был именно Харьковский и что он осознавал свои действия в момент ДТП.

Накануне заседания, которое запланировано на 19 января, также появились данные от представителей защиты Харьковского. В крови погибшего водителя второго авто обнаружили алкоголь. Его адвокат сочла, что если бы Харьковский в него не врезался — мужчина бы не добрался до дома.

"Телеграф" также сообщал накануне про резонансную аварию в Харькове на Окружной дороге в которой погибли родители трехлетних малышей. Двойняшки — в больнице с многочисленными травмами. У водителя, врезавшегося в них и погибшего также в этом ДТП, были проблемы с полицией.