Укр

Новый поворот в деле Коли Харьковского: судья отказывается судить обвиняемого

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Удар был такой силы, что авто раскидало по перекрестку Новость обновлена 13 января 2022, 15:34
Удар был такой силы, что авто раскидало по перекрестку

Судить 16-летнего парня будут в Червонозаводском суде Харькова.

Дело несовершеннолетнего Коли Харьковского, который проходит обвиняемым по уголовному производству в связи со смертельным ДТП в Харькове в октябре, снова на слуху. Спустя неделю после обнародования информации о том, что судить его будет юристка ранее давшая "условку" за стрельбу по людям, судья Татьяна Янцовская берет самоотвод.

Об этом сообщает "Суспильне".

О самоотводе она заявила 12 января — за неделю до подготовительного заседания суда.

Ответ суда на запрос "Суспильного"
Ответ суда на запрос "Суспильного"

Дело в суд передали в конце декабря после проведения ряда экспертиз, которые доказали, что машина была исправна, за рулем был именно Харьковский и что он осознавал свои действия в момент ДТП.

Накануне заседания, которое запланировано на 19 января, также появились данные от представителей защиты Харьковского. В крови погибшего водителя второго авто обнаружили алкоголь. Его адвокат сочла, что если бы Харьковский в него не врезался — мужчина бы не добрался до дома.

"Телеграф" также сообщал накануне про резонансную аварию в Харькове на Окружной дороге в которой погибли родители трехлетних малышей. Двойняшки — в больнице с многочисленными травмами. У водителя, врезавшегося в них и погибшего также в этом ДТП, были проблемы с полицией.

Теги:
#ДТП #Харьков #Суд #Коля Харьковский
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