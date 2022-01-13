Новий поворот у справі Колі Харківського: суддя відмовляється судити обвинуваченого

Судитимуть 16-річного хлопця у Червонозаводському суді Харкова.

Справа неповнолітнього Колі Харківського, який проходить обвинуваченим у кримінальному провадженні у зв’язку зі смертельною ДТП у Харкові у жовтні, знову на слуху. Через тиждень після оприлюднення інформації про те, що судити його буде юристка, яка раніше дала "умовне" за стрілянину по людях, суддя Тетяна Янцовська бере самовідвід.

Про це повідомляє "Суспільне".

Про самовідведення вона заявила 12 січня — за тиждень до підготовчого засідання суду.

Відповідь суду на запит "Суспільного"

Справу до суду передали наприкінці грудня після проведення низки експертиз, які довели, що машина була справна, за кермом був саме Харківський і що він усвідомлював свої дії на момент ДТП.

Напередодні засідання, яке заплановане на 19 січня, також з’явилися дані представників захисту Харківського. У крові загиблого водія другого авто виявили алкоголь. Його адвокат заявила, що якби Харківський у нього не врізався — чоловік би не дістався додому.

"Телеграф" також повідомляв напередодні про резонансну аварію в Харкові на Окружній дорозі, в якій загинули батьки трирічних малюків. Двійнята — у лікарні з численними травмами. Водій, який врізався в них і загинув також у цій ДТП, мав проблеми з поліцією.