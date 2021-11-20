Время пандемии можно сравнить с войной и вакцинация – не личное дело каждого, – блогер Анита Соловей

Психолог высказала мнение, как должны себя вести популярные блогеры в отношении вакцинации

В Украине сейчас продолжается пятый этап вакцинации от коронавируса. С момента начала массовой прививочной кампании в нашей стране использовано более 12 миллионов доз вакцины. То есть, вакцинировано хотя бы одной дозой менее трети населения. При этом далеко не каждый украинец, планирующий прививаться, знает, как это правильно сделать.

Между тем, количество новых случаев коронавирусной болезни в Украине в октябре и ноябре резко выросло из-за "Дельта"-штамма, доходя порой до более 20 тысяч человек в сутки.

О важности правильной коммуникации и проверки информации касательно ковида и вакцинации, о том, почему в Украине так много антивакцинаторов, «Телеграф» побеседовал психологом, блогером (известна как оранжевый блогер) Анитой Соловей, которая сама недавно переболела COVID-19.

Некоторым легче поверить в заговор, чем разобраться в сути вопроса

– Украина в последнее время бьет печальные рекорды по заболеваемости и смертности от ковида. Почему это стало возможным? Как получилось, что среди украинцев оказалось так много антивакцинаторов, которые лишь теперь, в разгар эпидемии, начали прививаться?

– На мой взгляд, главная причина, почему у нас такая низкая степень доверия к медицине, к научному подходу – это, в первую очередь, невежество. Многие украинцы не образованы с позиции того, что такое медицина, как правильно проверять факты, как правильно анализировать информацию в интернете. Люди воспринимают абсолютно любую информацию, которая попадает в их информационное поле.

У человека есть страх, он не знает, что с этим делать. Он видит шокирующие заголовки и воспринимает их как правду вместо того, чтобы включать критическое мышление и проверять факты. Люди не понимают, как правильно смотреть на исследования, как искать информацию, а интернет – он очень «жестокий» и эмоциональный.

В развитых странах полностью вакцинированных (две дозы) – 75-85%, в Украине таких – лишь около 20%. И это говорит о том, что в школах у нас изначально не обучили людей воспринимать информацию и ее анализировать. Кто-то что-то написал, кто-то в это поверил – и пошла причинно-следственная связь.

– Что скажете о себе? Вы ведь не так давно сами переболели, причем вскоре после вакцинации.

– Да, действительно. Я сделала вакцинацию, а заболела через неделю. И если бы я не изучила материалы о том, что такое вакцина, как она влияет на организм, как она проявляется в организме, сколько времени вырабатывается иммунитет, то, как некоторые, могла бы начать кричать, что я вакцинировалась – и заболела. Но я изучила этот вопрос досконально. И потому меня не было внутренней паники и желания начать кампанию против вакцинации. Напротив. Я понимала, что происходит с моим организмом, и почему вакцинация важна.

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В то же время человек, который не разобрался в данном вопросе, заболев вскоре после вакцинации, может начать в чём-то обвинять именно вакцину. Будет читать различные паблики вместо того, чтобы обращаться к исследованиям, в том числе международного уровня. Некоторым легче поверить в некий заговор, в то, что всё фальсифицировано, чем разобраться в сути вопроса, обратить внимание на статистику, на ту же историю. В мире ведь уже были эпидемии, пандемии. Оспа, чума, холера, испанский грипп («испанка») убили в свое время сотни миллионов человек. Но их побороли благодаря развитию медицины и вакцинации.

Резюмируя: столь большое количество антивакцинаторов в Украине обусловлено тем, что люди воспринимают мифы как факты, не проверяют их и не анализируют; не изучают историю; не понимают, что такое вакцина, как она влияет на организм, как она работает, как формируется иммунный ответ, зачем это нужно.

Если здоровье позволяет – вакцинироваться обязательно надо!

– Можно ли считать, что в провале вакцинации (мы лишь сейчас к ней приступили более-менее масштабно) виновата власть?

– Очень обидно, что в нашей стране сформирована привычка во всем обвинять власть, перекладывать ответственность с себя на кого-то другого. Когда год назад болели мои родители тяжёлой формой COVID-19, я мечтала о «волшебном уколе» для них. В этом году наше государство предоставило нам в удобнейшем доступе огромное разнообразие вакцин. А если посмотрите на наших соседей, тех же россиян, там нет такого выбора. В Украине развернуто огромное количество точек, где можно сделать вакцинацию. На сайте МОЗ есть вся необходимая информация.

Возьмите на себя ответственность, не предоставляйте судьбе это решение! Когда ты делаешь вакцинацию, то должен разобраться. Очень удобно сказать, что "я власти не доверяю, ведь у них была плохая PR-кампания вакцинации, поэтому я «забью» на свое здоровье, на здоровье своих близких, окружающих, пожилых людей, на людей у которых есть аутоиммунное заболевание и они не могут сделать прививку". Но это не правильно!

– Бытует мнение, что вакцинация – личное дело каждого человека. Что не нужно принуждать к этому, что есть альтернатива – сделать тот же тест. Согласны с этим?

– Время пандемии можно сравнить с войной. Это – не личное дело каждого. Социально ответственные люди должны это понимать. Когда идет война, мы не можем не защищать себя. И когда перегружена медицинская система и доктора уже несколько лет на износ работают, мы не можем говорить, что вакцинация – личное дело каждого. Понятно, что есть определенные противопоказания, которые также следует изучить. Но если здоровье позволяет – вакцинироваться обязательно надо!

– Как могут помочь в деле "вакцино-просвещения" украинцев топ-блогеры?

– Им нужно больше об этом говорить. И говорить аргументировано. Почему мы считаем нормальным транслировать, какую одежду хотим надеть, какой завтрак намерены кушать, а серьезные вещи, которые касаются здоровья и жизни нашей аудитории, боимся озвучить? Уверена, что топ-блогеры, лидеры мнений должны больше внимания уделять вопросам противостояния ковиду, вакцинации. При этом не следует преподносить это как: "я вакцинируюсь, чтобы иметь возможность путешествовать или сходить в кафешку". Упор следует делать на том, что вакцинация – путь к совместному преодолению пандемии.

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Я бы не хотела, чтобы топ-блогеры транслировали информацию, не разобравшись в ней. Следует быть социально ответственными. Думаю, именно так должен вести себя современный блогер. Я его называю – оранжевый блогер, который понимает, что он не просто красивая картинка в телефоне, а человек, который может влиять позитивно на других людей.

Будьте здоровы и вырабатывайте критическое мышление!

Как ранее писал "Телеграф", с приходом холодного времени года COVID-19 стало сложнее отличить от других респираторных болезней. Вносят свою лепту и новые варианты коронавируса, к примеру "Дельта", которая больше схожа с обычной простудой, хотя и в разы опаснее неё.

Также "Телеграф" собрал воедино рекомендации медицинских экспертов о различиях ковида и простуды – чтобы было легче ориентироваться, что происходит с нашим организмом.

Отметим, что слова героя интервью являются субъективным мнением, а не руководством к действию.

Советуем ознакомиться с рекомендациями ВОЗ для населения в связи с пандемией COVID-19. А также с информацией Министерства здравоохранения Украины о COVID-19 и вакцинации для пациентов и медиков.