Час пандемії можна порівняти з війною і вакцинація – не особиста справа кожного, – блогер Аніта Соловей

Психолог висловила думку, як повинні поводитися популярні блогери щодо вакцинації

В Україні зараз триває п’ятий етап вакцинації від коронавірусу. З початку масової щеплювальної кампанії у нашій країні використано понад 12 мільйонів доз вакцини. Тобто вакциновано хоча б однією дозою менш як третину населення. При цьому далеко не кожен українець, який планує щепитися, знає, як це правильно зробити.

Тим часом кількість нових випадків коронавірусної хвороби в Україні в жовтні та листопаді різко зросла через "Дельту"-штам, доходячи часом до понад 20 тисяч осіб на добу.

Про важливість правильної комунікації та перевірки інформації щодо ковіду та вакцинації, про те, чому в Україні так багато антивакцинаторів, «Телеграф» поговорив психологом, блогером (відома як помаранчевий блогер) Анітою Соловей, яка сама нещодавно перехворіла на COVID-19.

Декому легше повірити у змову, ніж розібратися в суті питання

– Україна останнім часом б’є сумні рекорди щодо захворюваності та смертності від ковіда. Чому це стало можливим? Як вийшло, що серед українців виявилося так багато антивакцинаторів, які лише тепер, у розпал епідемії, почали щеплюватися?

– На мою думку, головна причина, чому у нас такий низький ступінь довіри до медицини, до наукового підходу – це насамперед невігластво. Чимало українців не освічені з позиції того, що таке медицина, як правильно перевіряти факти, як правильно аналізувати інформацію в інтернеті. Люди сприймають абсолютно будь-яку інформацію, яка потрапляє до їхнього інформаційного поля.

Людина має страх, вона не знає, що з цим робити. Вона бачить шокуючі заголовки та сприймає їх як правду замість того, щоб включати критичне мислення та перевіряти факти. Люди не розуміють, як правильно дивитися на дослідження, як шукати інформацію, а інтернет – він дуже «жорстокий» та емоційний.

У розвинених країнах повністю вакцинованих (дві дози) – 75-85%, в Україні – лише близько 20%. І це говорить про те, що у школах у нас спочатку не навчили людей сприймати інформацію та її аналізувати. Хтось щось написав, хтось у це повірив – і пішов причинно-наслідковий зв’язок.

– Що скажете про себе? Адже ви нещодавно самі перехворіли, причому незабаром після вакцинації.

– Так, справді. Я зробила вакцинацію, а захворіла за тиждень. І якби я не вивчила матеріали про те, що таке вакцина, як вона впливає на організм, як вона проявляється в організмі, скільки часу виробляється імунітет, то, як деякі, могла б почати кричати, що я вакцинувалась – і захворіла. Але я вивчила це питання досконало. І тому в мене не було внутрішньої паніки та бажання розпочати кампанію проти вакцинації. Навпаки. Я розуміла, що відбувається з моїм організмом і чому вакцинація важлива.

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Водночас людина, яка не розібралася в цьому питанні, захворівши невдовзі після вакцинації, може почати звинувачувати саме вакцину. Читатиме різні пабліки замість того, щоб звертатися до досліджень, у тому числі міжнародного рівня. Декому легше повірити в якусь змову, у те, що все сфальсифіковано, ніж розібратися в суті питання, звернути увагу на статистику, ту саму історію. Адже у світі вже були епідемії, пандемії. Віспа, чума, холера, іспанський грип («іспанка») вбили свого часу сотні мільйонів людей. Але їх побороли завдяки розвитку медицини та вакцинації.

Резюмуючи: така велика кількість антивакцинаторів в Україні зумовлена тим, що люди сприймають міфи як факти, не перевіряють їх та не аналізують; не вивчають історію; не розуміють, що таке вакцина, як вона впливає на організм, як вона працює, як формується імунна відповідь, навіщо це потрібно.

Якщо здоров’я дозволяє – обов’язково вакцинуватися треба!

– Чи можна вважати, що у провалі вакцинації (ми лише зараз її розпочали більш-менш масштабно) винна влада?

– Дуже прикро, що в нашій країні сформована звичка у всьому звинувачувати владу, перекладати відповідальність із себе на когось іншого. Коли рік тому хворіли мої батьки на важку форму COVID-19, я мріяла про «чарівний укол» для них. Цього року наша держава надала нам у найзручнішому доступі величезне різномаїття вакцин. А якщо подивитися на наших сусідів, тих самих росіян, там немає такого вибору. В Україні розгорнуто величезну кількість точок, де можна зробити вакцинацію. На сайті МОЗ є вся необхідна інформація.

Візьміть на себе відповідальність, не довіряйте долі це рішення! Коли ти робиш вакцинацію, то маєш розібратися. Дуже зручно сказати, що "я владі не довіряю, адже у них була погана PR-кампанія вакцинації, тому я заб’ю на своє здоров’я, на здоров’я своїх близьких, оточення, людей похилого віку, на людей у яких є аутоімунне захворювання і вони не можуть зробити щеплення". Але це не правильно!

– Існує думка, що вакцинація – особиста справа кожної людини. Що не потрібно примушувати до цього, що є альтернатива – зробити той самий тест. Чи згодні з цим?

– Час пандемії можна порівняти із війною. Це – не особиста справа кожного. Соціально відповідальні люди мають це розуміти. Коли йде війна, ми не можемо не захищати себе. І коли перевантажена медична система та лікарі вже кілька років на знос працюють, ми не можемо говорити, що вакцинація – особиста справа кожного. Зрозуміло, що є певні протипоказання, які слід вивчити. Але якщо здоров’я дозволяє – обов’язково вакцинуватися треба!

– Як можуть допомогти у справі "вакцино-освіти" українців топ-блогери?

– Їм треба більше про це говорити. І говорити аргументовано. Чому ми вважаємо нормальним транслювати, який одяг хочемо одягти, який сніданок маємо намір їсти, а серйозні речі, які стосуються здоров’я та життя нашої аудиторії, боїмося озвучити? Впевнена, що топ-блогери, лідери думок мають більше уваги приділяти питанням протистояння ковіду, вакцинації. При цьому не слід робити це як: "я вакцинуюся, щоб мати можливість подорожувати або сходити в кафешку". Наголос слід робити на тому, що вакцинація – шлях до спільного подолання пандемії.

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Я б не хотіла, щоб топ-блогери транслювали інформацію, не розібравшись у ній. Слід бути соціально відповідальними. Думаю, саме так має поводитися сучасний блогер. Я його називаю – помаранчевий блогер, який розуміє, що він не просто гарний малюнок у телефоні, а людина, яка може впливати позитивно на інших людей.

Будьте здорові та виробляйте критичне мислення!

Як раніше писав "Телеграф", з настанням холодної пори року COVID-19 стало складніше відрізнити від інших респіраторних хвороб. Вносять свій внесок і нові варіанти коронавірусу, наприклад "Дельта", яка більше схожа на звичайну застуду, хоча й в рази небезпечніша за неї.

Також "Телеграф" зібрав докупи рекомендації медичних експертів про відмінності ковіда та застуди – щоб було легше орієнтуватися, що відбувається з нашим організмом.

Зазначимо, що слова героя інтерв’ю є суб’єктивною думкою, а не керівництвом до дії.

Радимо ознайомитись з рекомендаціями ВООЗ для населення у зв’язку з пандемією COVID-19. А також з інформацією Міністерства охорони здоров’я України про COVID-19 та вакцинацію для пацієнтів та медиків.