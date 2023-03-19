"Политический иммунитет путин потерял на 100%": правозащитница Денисова об ордере на арест диктатора

Бывшая омбудсмен рассказала "Телеграфу" о шансах наказать главу кремля

После резонансного решения Международного уголовного суда (МУС) в Гааге о выдаче ордеров на арест владимира путина и "уполномоченной россии по правам ребенка" марии львовой-беловой в россии началась настоящая цепная реакция по истерикам чиновников и кремлевских пропагандистов. В то же время в некоторых авторитетных мировых СМИ в контексте последствий для путина уже привязывают эти ордера к возможному снятию санкций против рф.

Напомним, 17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест путина и "уполномоченного по правам ребенка", ответственного за депортацию детей с оккупированных территорий Украины.

"Телеграф" спросил у правозащитницы, экс-омбудсмена Украины, председателя правления Украинского центра защиты прав человека Людмилы Денисовой, какие именно для путина будут юридические и политические. И почему МУС выдал эти ордера именно сейчас.

— Какие юридические и политические последствия для главы кремля будет иметь решение Международного суда в Гааге?

— Безусловно, для Украины ордер на арест президент путина и так называемой уполномоченной по правам ребенка рф — это очень важное решение Международного уголовного суда.

Что касается юридических последствий, отмечу, что очень сложно доказать какое-либо преступление именно первых лиц любого государства. Что может сделать Международный уголовный суд, так это привлечь уже потом к ответственности путина. Заочное судебное заседание МУС не проводит. Все-таки на сегодняшний день (и об этом говорят эксперты) в россии силен этот путинский режим, поэтому в отношении таких высокопоставленных лиц юридические последствия вряд ли возможны.

В то же время мы знаем такие примеры, как с тем же экс-президентом Сербии Слободаном Милошевичем, который умер в тюрьме в Гааге. Бывшего главу Судана Омара аль-Башира также привлекают к ответственности, поскольку в МУС есть такое дело. И сейчас суд ожидает, что Судан выдаст ему экс-президента, обвиняемого в массовых убийствах.

То есть, юридическая возможность есть (привлечь к ответственности лидеров или экс-чиновников государств. — Авт.). В статье 8 Римского устава ясно сказано, что это военное преступление. Поэтому привлечение именно высокопоставленных должностных лиц по таким преступлениям возможно, и у нас есть убедительная практика в этом смысле.

Говоря же о политических последствиях, они тоже очень важны. То есть, путин уже невыездной в 123 государства, ратифицировавших Римский устав. Но мы тоже знаем, что в прошлом есть такие примеры, когда приезжали подобные президенты-диктаторы в государства, ратифицировавшие Римский устав, но там их не задерживали. Однако это точно не будет касаться путина.

Такой подход еще раз подтверждает непреклонность, в том числе международного сообщества, и этих 123 государств, представляющих сегодня МУС. У судебной палаты МУС имеются соответствующие полномочия. Она же непосредственно и рассматривала представление прокурора Карима Хана. Таким образом, есть шансы, что они все-таки доведут до конца это решение (этот ордер), и эти страны выполнят данный акт, вынесенный именно прокурором (по выдаче путина МУС, — Авт.).

Но я думаю, что путин никуда не уедет (в эти страны, где действует юрисдикция МУС, — Авт.), он не будет рисковать. Ведь, видите ли, он такой трусливый человек, который совершает просто все эти агрессивные действия в отношении наших граждан. Диктатор делает это для того, чтобы иметь убедительную позицию в своем государстве.

— Можно ли в контексте ордера МУС говорить в юридическом плане, что путин потерял президентский иммунитет?

— Да. Понимаете, политический иммунитет путин потерял на 100%. Но, например, чтобы привлечь путина к ответственности по национальному законодательству Украины, у него все еще есть этот иммунитет.

— Почему?

— Потому что мы не ратифицировали Римский устав. Ни российская федерация, ни Украина его не ратифицировали. Понимаете, Украина является одной из немногих стран мира, которая не ратифицировала его, и не может свидетельствовать в МУС, а также обвинять российское руководство в военных преступлениях.

Однако, по-моему, все же Украина пытается быть частью Европейского Союза. И в той же карте для движения в ЕС предусмотрено, чтобы присоединиться к европейскому сообществу, нашей стране нужно ратифицировать Римский устав. Он был подписан Украиной в 2020 году. Поэтому, думаю, мы приближаемся к ратификации Римского устава. Убеждена, что он обязательно будет ратифицирован.

— Ордера касаются ареста путина и "детского омбудсмена россии". Почему именно за эти преступления МУС решил выдать разрешения на арест? А не, скажем, за другие преступления против человечности или, к слову, за агрессивную войну?

— Международный суд в Гааге (не МУС, а другой) уже сразу признал акт агрессии россии, но он не признает виновным руководство государства. Вместо этого МУС персонифицирует ответственность. Чтобы иметь доказательства, что именно путин отдавал приказ тому конкретному русскому солдату, чтобы он убил наших граждан, то собрать их пока трудно.

Поэтому в отношении этого военного преступления, инкриминируемого именно по статье 8 Римского устава, в МУС подозревают именно путина и марию львовую-беловую. Расследователи предоставили доказательства непосредственно сами. В том числе Судебная палата в качестве доказательств использовала все эти видео (которые были распространены и показаны на российском телевидении, а затем транслированы по всему миру), на которых путин и львова-белова обсуждали все мероприятия по депортации наших детей, усыновлению украинских детей россиянами и т.д.

Доказательством стало и то, что именно в мае 2022 года путин подписал указ касаемо упрощенной процедуры предоставления российского гражданства украинским детям. Тогда в россии была упрощена процедура усыновления. В рф на сайте усыновленных есть наши дети. То есть доказательств – множество.

Следовательно, спасибо и политической воле, и подтвержденным юридическим намерениям, прокурора Карима Хана, что они это сделали. А в будущем все еще будет – будут доказательства и агрессии, и геноцида, и т.д.

Поэтому на сегодняшний день можно сначала рассматривать депортацию детей, а потом уже их точное количество будет установлено и доказано. Ведь сама россия говорит, что россияне вывезли более 700 тысяч детей. Это может говорить о подтверждении геноцида украинского народа. Но именно геноцид – это совсем другое преступление.

— Каким образом ордер на арест диктатора россии может повлиять на возвращение украинских детей в Украину?

— Знаете, трудно сказать, как он может повлиять в каких-то юридических решениях, но положительно то, что вывоз украинских детей в россию уже считается доказательством принудительной депортации.

Еще 18 февраля 2022 года, когда я еще была Уполномоченной Верховной Рады по правам человека, тогда впервые стало известно о перевозке и депортации как украинских граждан, так и детей-сирот. И уже тогда было понятно, что это была именно принудительная депортация. Однако мир признал это только сейчас, что такие действия являются депортацией, а не перевозкой детишек в какие-то детские лагеря, на какие-то отдыхи, или что это был туризм. Ведь, как изначально говорили россияне, – наши граждане просто "сами уезжали". Нет, это депортация!

Использовались фильтрационные лагеря для разделения детей и родителей или опекунов. Чтобы вывезти непосредственно детей отдельно от них. У нас есть категории вывозимых детей. Это, в том числе и дети, родителей которых россияне забрали в плен. То есть, на сегодняшний день подтверждено, что это депортация. И это важно.

В течение этого года много было принято резолюций по возможности и усилиям международных органов (в том числе ООН, УВКБ ООН) для того, чтобы россия допустила международных правозащитников, общественных правозащитников, посольства стран, еще имеющих дипломатические отношения с рф, к местам расположения этих детей. Но российская федерация этого не сделала.

Однако, думаем, что все же сейчас более активным будет и международное сообщество. В частности, создан и общий проект Евросоюза и Польши, которые тоже создают платформу для возвращения наших детей.

То есть это еще дополнительный упор на проблему и то, что уже происходит вмешательство международного сообщества. Повторюсь, в частности, началось вовлечение в данный процесс посольств иностранных государств, имеющих дипотношения с россией, для возвращения непосредственно из рф тех детей, которые были принудительно депортированы. Думаю, это важно.

— Что будет означать визит Си Цзиньпина в москву после решения МУС? Пойдет ли Китай на дальнейшее сближение с рф против Украины, в частности, в военной сфере?

— Могу сказать, что это точно не совпадение: когда россияне сбили американский беспилотник; что Си Цзиньпин собирается в москву; и здесь еще — эти ордера на арест путина и "уполномоченной россии по правам ребенка". Думаю, это не стечение событий. Это сделано, знаете, для того, мол, понимаете ли вы господин Си, куда вы едете.

То есть, это происходит именно сейчас, когда лидер Китая уже анонсировал, что будет предлагать какой-то "мирный план", и что потом он эту инициативу после путина доведет до нашего президента. Думаю, тот ордер, который сегодня есть на арест путина, уже является подтверждением того, что с президентом россии никто о мире договариваться не может и не будет.

— В издании New York Times появилась публикация, что теперь с россии якобы не снимут санкции, пока будет действовать ордер на арест путина. Оправданы ли такие ожидания/размышления? Это еще одно политическое последствие для кремля после решения МУС?

— Безусловно, да, это дополнительные политические последствия. И это очень хорошо. Кстати, Соединенные Штаты также не ратифицировали Римский устав, но президент США заявил, что американцы полностью поддерживают то, что если МУС выдал ордера, то на такие шаги были обстоятельства. Которые и предоставили возможность судебной палате МУС принять данное решение, выписав эти ордера на арест путина со львовой-беловой.

— Как на практике можно вернуть украденных россией украинских детей назад в Украину?

— Я давно уже занимаюсь этим вопросом по деткам, и даже у нас уже есть данные по всем отрядам, например, в том же пионерском лагере "Звонкие голоса" в городе Клин Московской области. Мы сейчас ищем этих детей наших украинцев, чтобы все же иметь возможность вернуть их домой.

Когда представители Лаборатории гуманитарных исследований Йельской школы общественного здравоохранения (Yale HRL) проводили верификацию наших детей, в соответствующем отчете они подтвердили депортацию 6 тысяч детей.

Детей россияне вывозили со временно оккупированных территорий Херсонской, Харьковской, Запорожской областей. Причем оккупанты их вывозили с таким объяснением, мол, они едут прямо на отдых. Сейчас же в Украине родители звонят по телефону и жалуются, что россияне говорят, нет, мы вам уже не вернем ваших детей. А детям в россии говорят о том, что их родители их якобы бросили, дети им вроде бы не нужны, поэтому, мол, вы можете здесь остаться.

Это стало известно после того, как Международная независимая комиссия ООН провела опрос 40 детей, до которых правозащитники могли "достучаться".

Безусловно, дальше нужно работать, чтобы собирать доказательства по геноциду, потому что россияне уничтожают украинскую идентичность наших детей. Они их "перевоспитывают" в этих школах и учебных заведениях. Там наших украинских детей россияне "обучают" своей пропаганде, что Украина это враг, как (по версии кремля) все произошло после вторжения рф на украинскую территорию, с соответствующими картинками, слайдами и т.д. Это все у них утверждено министерством образования россии, и они почти год уже такое совершают. Это ужасная ситуация. Оккупанты же вывезли украинских детей в 57 регионов россии! То есть — аж до Сахалина.

Еще в статусе омбудсмена разговаривала с послом Швейцарии, чтобы швейцарцы взяли под опеку наших граждан, чтобы в россии их дипломаты оказывали консульские услуги, выдавали виды на возвращение и так далее. Тогда официально Швейцария обратилась к россии. Однако российская федерация отказала в этом запросе. Это как раз произошло в то время, когда Швейцария тоже ввела санкции против россии.

То есть сейчас нужно далее и далее делать все возможное, чтобы таким дипломатическим путем через все посольства, которые еще представлены в рф, делать следующие мероприятия: уточнять, где наши дети, проводить их идентификацию, верификацию и предпринимать попытки для возвращения детей.

Потому что у ВКБП ООН есть целая резолюция об этом, чтобы россия допустила специальных представителей, но рф не выполнила эти требования. Таким образом, думаю, нужно двигаться в том направлении, чтобы использовать возможности посольств.