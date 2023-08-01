АМКУ должен обладать инструментами влияния, нельзя его ограничивать, — глава Антимонопольного комитета

Конкурентное законодательство в Украине существенно не меняли более 20 лет, говорит Ольга Пищанская

Что глава Антимонопольного комитета Украины Ольга Пищанская думает о реформе ее ведомства, какие кейсы по нарушению конкуренции ей запомнились, в каких отраслях больше всего злоупотреблений конкурентными правами и как помирить пищевиков с ритейлом, который не вовремя рассчитывается за продукцию. Об этом и не только она рассказала во второй части интервью "Бизнес Телеграфу".

Сможет ли АМКУ ликвидировать незаконные картели и олигархические сговоры, какие опасности таит реформа ведомства, кроме соблазна злоупотреблений и давления на бизнес в коррупционных целях, — читайте в первой части интервью с главой АМКУ .

О личном отношении к реформе АМКУ

— Каково ваше личное отношение к законопроекту 5341, который реформирует работу АМКУ? Он сработает?

— Этот законопроект сопровождает меня с начала моей каденции. И скажу откровенно, на этот ваш вопрос я бы в разные периоды своей работы ответила по-разному. Например, в самом начале мы очень жестко отстаивали право комитета проводить проверки бизнеса без решения суда и настаивали на предоставлении нам права проводить проверки у физических лиц. Настаивали, что комитет не должен публиковать все о своей работе, а его заседания должны быть закрытыми.

– А теперь?

— Сейчас мы проанализировали реакцию общества и бизнеса, выслушали их аргументы и определенные опасения относительно расширения полномочий Антимонопольного комитета… Я изменила свою позицию и по поводу открытости, и по поводу максимальной детализации рабочих процессов. Я за то, чтобы бизнес чувствовал себя увереннее, чтобы он понимал, что есть предохранители в виде судов.

— Так, по вашему личному мнению, для проверки нужно разрешение суда?

— Рано или поздно мы дойдем до ситуации, когда разрешение на проверку бизнеса не потребуется. Так работает много конкурентных ведомств в мире. И, по-моему, это правильно. Но мы понимаем, что есть определенное недоверие общества к органам власти. Не будем анализировать, она обоснована или нет. Она есть. В таких обстоятельствах проводить проверки по решению суда — правильное решение.

Ольга Пищанская: "Я за то, чтобы бизнес чувствовал себя увереннее, чтобы он понимал, что есть предохранители в виде судов"

— Так реформа АМКУ актуальна или нет?

— Больше, чем когда-либо. Конкурентное законодательство у нас существенно не менялось более 20 лет. Имелись лишь точечные изменения отдельных пунктов. За это время мировая экономика изменилась кардинально. В конкурентных ведомствах других стран также произошли соответствующие изменения. Их развитие синхронизировалось с переменами экономики. У нас же этого не происходило. Кроме того, согласно международным обязательствам, Украина также должна усилить институциональную способность и обеспечить независимость комитета, пересмотреть процедуру избрания и увольнения главы Антимонопольного комитета, государственных уполномоченных. Выполнить эту часть обязательств, думаю, будет не просто, потому что она политическая. То есть технически ее выписать не сложно, но она будет сложной в плане согласования. Ожидаем баталии на этот счет.

Об интересном опыте в АМКУ

— Вспомните интересный кейс в отстаивании запомнившейся вам реформы или деятельности АМКУ?

— Из ярких кейсов у нас было дело о сетях заправок "Авиас" , которое мы расследовали более шести лет (АЗС бизнес-группы Игоря Коломойского. — Авт.). У нас было много процессуальных проблем. Например, ответчики получали решения суда, запрещавшие комитету выносить решение. Звучит как нонсенс, правда? Но мы вынуждены были остановиться и несколько лет в судах отстаивать свое право на решение. К тому же по этому делу более 170 ответчиков, со стороны отдельных из них были попытки максимально затянуть расследование. Поэтому комитет должен иметь инструменты влияния. Нельзя ограничивать его действия, потому что цена вопроса всегда высока.

— В каком состоянии это дело?

— Решение нами вынесено. Оно сейчас обжалуется в судах. Пока окончательного вывода нет. Трудно его защищать, но мы это делаем.

— Еще вспомните примеры?

— Дело компании "Тедис" . Мы вынесли в 2016 году решение о злоупотреблении нею монопольным положением. В нем был штраф и обязательная часть, которую также должна была выполнить компания для прекращения нарушения. Однако она не сделала этого, и было открыто новое дело и наложен еще один штраф. Практически в таком же размере, как и предыдущий.

— Каков результат рассмотрения этого дела?

— Сегодня это дело тоже в судах. Очень сложно двигающийся процесс. Первая инстанция приняла решение не в нашу пользу , апелляционная – в нашу. Теперь ждем решения Верховного суда. В целом, перечисленные мной дела — громкие и сложные. И цена этим кейсам – рынок. Каждый раз Украина рискует потерять целый рынок.

О штрафах

— Какое количество заявок на концентрацию бизнеса получил АМКУ в этом году? Есть ли тенденция к увеличению таких запросов?

— За первое полугодие этого года нам поступило 237 заявлений на концентрацию. Это почти вдвое больше, чем в первом полугодии 2022 года, когда таких заявлений было 142. Конечно, сравнивать это полугодие с прошлогодним — некорректно, потому что это начало войны и бизнес-активность очень упала. Вот, например, в довоенном 2021 году заявлений за такой же период было 485, а в целом за год — 907. Но все же в этом году мы имеем лучшую, чем в начале вторжения, картину — активность возросла. Хотя еще рано говорить, что это уже обновление рынка. Бизнесу нужно помогать восстанавливаться.

— Сколько штрафов за нарушение экономической конкуренции наложено органами АМКУ в этом году, а сколько из них уплачено? Сравните, пожалуйста, с 2022 и 2021 годами.

— В 2021 году мы наложили 7,2 млрд грн штрафов, но отмечу, что здесь учтен штраф по делу "Авиас" (4,7 млрд грн). Уплачено ответчиками в государственный бюджет в 2021 году было почти 531 млн грн. В 2022 году мы наложили штрафов на 557,9 млн, а было уплачено нарушителями — 330 млн грн. За январь-июнь 2023 года комитетом уже наложено штрафов на 165 млн, а уплачено ответчиками — 185 млн.

— С чем связано то, что заплатили больше, чем наложено штрафов?

— Сумма уплаченных штрафов больше суммы наложенных в этом году, потому что часть штрафов уплачивается по решениям прошлых лет. Бизнес не всегда сразу платит штраф после вынесения решения. Его обжалуют в судах, и только подтвержденный судом штраф уплачивается. Его оплата производится с определенной задержкой во времени.

— Как насчитывают штрафы?

— Сумма, которую будет оплачивать ответчик как штраф, зависит от сложности нарушения и того, сотрудничал ли он с комитетом во время расследования. Сам штраф исчисляется из размера его дохода за год, предшествовавший году вынесения комитетом решения. Отдельные штрафы, которые в 2023-м накладывал комитет, меньше по сравнению с годами до начала широкомасштабного вторжения, поскольку в 2022 году у многих компаний уменьшились доходы.

О самых больших злоупотреблениях

— В какой сфере сейчас происходит больше всего нарушений конкурентного законодательства?

— Самое распространенное злоупотребление — сговоры на государственных закупках. Есть немало открытых дел. К примеру, в 2021 году комитет принял 193 решения по таким делам, в 2022-м — 73. А за текущие полгода уже вынесено 100 решений по нарушениям на торгах. При этом в рамках этих 100 решений установлено 413 нарушений.

— Речь идет только о государственных закупках?

— Мы также подробно анализируем аукционы по продаже государственного имущества, там тоже есть сговоры.

Сговоры на госзакупках - самое распространенное злоупотребление, говорит глава АМКУ

— В каких отраслях больше всего нарушений вы фиксируете?

— Строительство, если классифицировать все дела по отраслям.

— Интересно. Так и раньше было или это тенденция последних лет?

— Так и было. Строительство и ЖКХ. Раньше было еще много нарушений в закупках электроэнергии. После того как внесли определенные изменения в регулирование рынка, их стало меньше.

О долгах ритейла перед производителями продуктов питания

— Какова позиция АМКУ по поводу конфликта между ритейлом и производителями, где вторые обвиняют первых в затягивании расчетов за продукцию?

— Нам известно, что в Верховной Раде на рассмотрении находятся несколько законопроектов именно по установлению правил и порядков на этом рынке. Принять соответствующий закон – единственно правильный путь, по нашему мнению, чтобы разрешить этот конфликт. Следует максимально приблизить наше законодательство к директиве ЕН 2019/633 от 17 апреля 2019 года "О недобросовестной торговой практике между предприятиями в сфере сельского хозяйства и продовольствия". Она касается именно таких расчетов. Мировая и европейская практика хорошо регулирует эти отношения. Не нужно изобретать заново то, что в мире давно и хорошо работает.