Алмазные, золотые и урановые рудники: как планы Пригожина разбились об украинскую соль

ЧВК "Вагнера" финансово подпитывают месторождения в Африке, но цена Соледара оказалась для повара путина слишком высока

После ухода ВСУ из Соледара расположенные в этом городе соляные шахты попали в разветвленную международную сеть по добыче полезных ископаемых, подконтрольную ЧВК "Вагнера". Захваченные ранее месторождения в Сирии, Центральноафриканской Республике (ЦАР), Судане, Мали и других странах дают этой террористической организации гигантский финансовый ресурс, который используется для выплат наемникам в Украине.

Вооруженные Силы Украины оставили разрушенный Соледар и закрепились на заранее подготовленных позициях на западных его окрестностях. Террористы из незаконного вооруженного формирования ЧВК "Вагнера" бегают по улицам города. До этого несколько месяцев подряд Пригожин, ежедневно теряя сотни своих наемников, упорно пытался захватить два донецких города Соледар и Бахмут (с последним не сложилось). Возникает вопрос: почему повар путина не жалел своих людей, штурмуя именно эти города?

Первым данные о том, что "Вагнер" планирует получить контроль над добычей соли в Соледаре, озвучил министр обороны Украины Алексей Резников. Почти одновременно со ссылкой на неназванный источник в Белом доме об этом сообщило агентство Reuters. Оба источника – без подробностей. Поэтому придется нам самим разобраться, чего хочет Пригожин и что из этого может получиться.

Несмотря на то, что в своем официальном телеграм-канале основатель "Вагнера" Евгений Пригожин пишет, что его частная военная компания не эксплуатирует шахты, не добывает золото и не ведет другую экономическую деятельность, факты свидетельствуют об обратном. Правительства африканских стран, воспользовавшихся услугами российских наемников, рассчитываются с ними концессией золотых шахт и правами на добычу других полезных ископаемых.

Начиная с 2018 года, россияне эксплуатируют золотодобывающую шахту Ндассима возле городка Бумбари Центральноафриканской Республики. За это время когда-то полукустарный рудник благодаря щедрым инвестициям превратился в современный добывающий комплекс. В январе американское издание Politico со ссылкой на источники в дипломатическом ведомстве США обнародовало прогноз, согласно которому контроль только над этим месторождением в 2023 году может принести ЧВК "Вагнера" около 1 миллиарда долларов.

В соседнем Судане добычей золота занимается компания Meroe Gold, связь с которой Евгений Пригожин долго отрицал и даже подавал иски против СМИ, но в конце концов в сентябре 2021 года признал. По странному совпадению эта компания была основана летом 2017 года почти сразу после официального визита в Москву президента Судана Омара Хасана Ахмеда аль-Башира. Замечены российские геологи и в регионе Дарфур, там их интересовали урановые месторождения.

Не забывает ЧВК и об алмазах. Созданная в ЦАР компания Diamville активно скупает драгоценные камни у всех, кому удалось их приобрести. Тех, кто не хочет продавать, активно принуждают к сотрудничеству, не гнушаясь насилием. Для этого ЧВК "Вагнера" использует в ЦАР около 2000 наемников. В этой стране вагнеровцы появились также в 2017 году, когда ее президент Фостен-Арканж Туадера официально обратился к россии за помощью по "стабилизации внутриполитической обстановки". С тех пор компания Diamville постепенно устанавливает монополию на скупку бриллиантов, которыми славится ЦАР.

В Мали связанные с Пригожиным компании Alpha Development и Marko Mining проводят разведку золотых рудников. В этой стране террористическая организация появилась после того, как в 2020 году там произошло два военных переворота. С тех пор "временный президент" Ассими Гоита пользуется услугами ЧВК "Вагнера" для удержания власти, убивая тысячи протестующих, а предоставляя Пригожину возможность зарабатывать на добыче золота.

Осенью 2022 года вагнеровцы получили в пользование перспективную золотую шахту на юге Буркина-Фасо, у границы с Ганой. Там в прошлом году также произошло два военных переворота, в результате которых к власти пришел капитан Ибрагим Траоре. Он ведет войну с исламистами, контролирующими 40% территории страны, и надеется, что в обмен на золотое месторождение ЧВК "Вагнера" ему в этом поможет.

В Украине ГП "Артемсоль" — первое, чем занялись вагнеровцы и сам Пригожин сразу после захода в Соледар. В первую очередь было изучено состояние шахт и оборудования, даже несмотря на продолжающиеся бои вблизи города. До войны "Артемсоль" на 95% удовлетворяла потребности украинского рынка в каменной соли, экспортировала ее в Евросоюз, Африку и россию. Мощности предприятия позволяли добывать 7,2 млн тонн соли в год. При такой добыче разведанных запасов месторождения хватит, по разным оценкам, на 700-1000 лет добычи. Соледарская соль отличается высоким содержанием хлорида натрия (98-99 процентов) и экологической чистотой, что позволяет не заниматься ее обогащением.

Пока рассчитывать ни на шахты, ни на украинских специалистов Пригожину не приходится. Практически весь 3-тысячный коллектив "Артемсоли" эвакуирован в безопасные регионы после остановки производства в мае-июне 2022 года. Значительная часть наземного оборудования разрушена, вентиляция шахт не работает. "От инфраструктуры шахт Соледара практически ничего не осталось", — резюмирует глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

В общем, очевидно, что в Украине российский миллиардер Пригожин планировал использовать ту же бизнес-стратегию, что и в африканских странах: месторождения в обмен на военную поддержку. Но с таким масштабом сопротивления ЧВК "Вагнера" столкнулся впервые. Утраты личного состава террористической организации на Донбассе в разы превосходят его суммарную численность во всех странах Африки. А прибыльность бизнеса, на который рассчитывал Пригожин, в сотни раз меньше золотоносных жил ЦАР.

Похоже, владелец ЧВК "Вагнера", как и его бункерный шеф, планирующий "спецоперацию" в Украине, рассчитывал на легкую прогулку с захватом контроля над десятками шахт. Вместо этого получили колоссальные потери, символом которых стал разрушенный Соледар.