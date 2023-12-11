В Киеве ограничат движение на одной из площадей: пустят только общественный транспорт

Важная информация для автовладельцев и пассажиров

В Киеве кардинально изменится организация дорожного движения на Лыбедской площади, которая располагается в Голосеевском районе столицы. Это связано с ремонтом перегонного тоннеля между станциями метро "Демеевская" и "Теремки", который был закрыт из-за разгерметизации и подтопления.

Данную информацию следует принять к сведению как автовладельцам, так и пассажирам. Об этом сообщил заместитель главы Департамента патрульной полиции Киева Алексей Билошицкий в своем Telegram-канале.

Так, движение по разворотным кольцам на площади Лыбедской будет разрешено только для общественного транспорта, который осуществляет перевозку пассажиров по установленным маршрутам.

Площадь Лыбедская

Все остальные транспортные средства должны будут двигаться по альтернативному временному маршруту, который будет организован следующим образом: улица Большая Васильковская — улица Ковпака — улица Антоновича.

Схема движения по площади Лыбедской

Для осуществления контроля и регулирования дорожного движения на конечных остановках общественного транспорта будут дежурить дополнительные экипажи патрульной полиции.

Кроме этого, в столице планируют увеличить пропускную способность общественного транспорта, отрегулировать хронометраж переключения сигналов светофора, перенести остановки общественного транспорта для удобства пассажиров и изменить некоторые дорожные знаки.

Жителей и гостей города просят учитывать изменения в организации дорожного движения при планировании своего маршрута.

Шесть станций метро в Киеве закрыли на полгода

Напомним, что городские власти анонсировали прекращение движения метро от "Лыбидской" до "Теремков" на субботу, 9 декабря, однако уже днем 8 декабря в КГГА сообщили об экстренном перекрытии движения в части синей ветки метро.

Как оказалось, в тоннеле метро "Демеевская" произошла разгерметизация и вода начала подтапливать рельсы. На место происшествия прибыл мэр Киева Виталий Кличко, который предположил, что подтопление произошло из-за нарушения условий строительства.

После этого стало известно о том, что подтопление метро в Киеве будет расследовать прокуратура: подозревают халатность. Так, прокуратура открыла дело по ч. 2, ст. 367 УК Украины "Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия". В ходе досудебного расследования следователи и прокуроры намерены выяснить, что привело к подтоплению станций метро Димеевская, Васильковская и Лыбедская.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в киевском метро толпы: на "Лыбедской" образовались огромные очереди (фото). В связи с закрытием части синей ветки метро жители одного из самых густонаселенных районов столицы — Голосеевского — столкнутся со множеством трудностей во время поездок. Люди, которые проживают на правом берегу Киева, буквально оказались "отрезанными от мира".