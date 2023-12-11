У Києві обмежать рух на одній із площ: пускатимуть лише громадський транспорт

Важлива інформація для автовласників та пасажирів

У Києві кардинально зміниться організація дорожнього руху на Либідській площі, яка розташована у Голосіївському районі столиці. Це пов’язано з ремонтом перегінного тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Теремки", який був закритий через розгерметизацію та підтоплення.

Цю інформацію слід прийняти до відома як автовласникам, так і пасажирам. Про це повідомив заступник голови Департаменту патрульної поліції Києва Олексій Білошицький у своєму Telegram-каналі.

Так, рух розворотними кільцями на площі Либідській буде дозволено тільки для громадського транспорту, який здійснює перевезення пасажирів за встановленими маршрутами.

Площа Либідська

Всі інші транспортні засоби повинні будуть рухатися альтернативним тимчасовим маршрутом, який буде організовано наступним чином: вулиця Велика Васильківська — вулиця Ковпака — вулиця Антоновича.

Схема руху за площею Либідської

Для здійснення контролю та регулювання дорожнього руху на кінцевих зупинках громадського транспорту чергуватимуть додаткові екіпажі патрульної поліції.

Крім цього, у столиці планують збільшити пропускну спроможність громадського транспорту, відрегулювати хронометраж перемикання сигналів світлофора, перенести зупинки громадського транспорту для зручності пасажирів та змінити деякі дорожні знаки.

Жителів та гостей міста просять враховувати зміни в організації дорожнього руху під час планування свого маршруту.

Шість станцій метро у Києві закрили на півроку

Нагадаємо, що міська влада анонсувала припинення руху метро від "Либідської" до "Теремків" на суботу, 9 грудня, проте вже вдень 8 грудня в КМДА повідомила про екстрене перекриття руху по частині синьої гілки метро.

Як виявилося, у тунелі метро "Деміївська" відбулася розгерметизація і вода почала підтоплювати рейки. На місце події прибув міський голова Києва Віталій Кличко, який припустив, що підтоплення сталося через порушення умов будівництва.

Після цього стало відомо, що підтоплення метро в Києві розслідуватиме прокуратура: підозрюють недбалість. Так, прокуратура порушила справу за ч. 2, ст. 367 КК України "Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки". У ході досудового розслідування слідчі та прокурори мають намір з’ясувати, що призвело до підтоплення станцій метро Диміївська, Васильківська та Либідська.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у київському метро натовпи: на "Либідській" утворилися величезні черги (фото). У зв’язку із закриттям частини синьої гілки метро жителі одного з найгустонаселеніших районів столиці — Голосіївського — зіткнуться з багатьма труднощами під час поїздок. Люди, які мешкають на правому березі Києва, буквально виявилися "відрізаними від світу".