В Киеве произошел второй потоп за день: вода заливала все вокруг (фото)

На месте происшествия работают специалисты

В Киеве вблизи станции метро "Демеевская", что в Голосеевском районе столицы, произошла авария. Местные жители сообщают о прорыве труб водоснабжения.

Об этом стало известно из сообщения в Телеграм-канале "Реальный Киев". Причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить компетентным органам.

На данный момент известно, что в районе станции метро "Демееевская" произошел порыв труб водоснабжения. На месте работали специалсты, которым удалоь в кратчайшие сроки ликвидировать последствия аварии.

Станция метро "Демеевская"

Стоит отметить, что за ремонт водопроводного стояка и коммуникаций, которые находятся в пределах многоэтажных жилых домов, отвечает управляющая или жилищно-эксплуатационная компания (или ОСМД).

Именно таким образом юристы трактуют нормы законодательства о распределении обязанностей между городскими коммунальщиками и обслуживающими компаниями, которые должны следить за состоянием домов.

Причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить компетентным органам.

Напомним, что городские власти экстренно перекрыли движение на шести станциях столичного метрополитена. Как оказалось, в тоннеле метро "Демеевская" произошла разгерметизация и вода начала подтапливать рельсы. На место происшествия прибыл мэр Киева Виталий Кличко, который предположил, что подтопление произошло из-за нарушения условий строительства.

После этого стало известно о том, что подтопление метро в Киеве будет расследовать прокуратура: подозревают халатность. В ходе досудебного расследования следователи и прокуроры намерены выяснить, что привело к подтоплению станций метро Димеевская, Васильковская и Лыбедская.

По предварительным расчетам, восстановительные работы продлятся около 6 месяцев и будут проводиться на поверхности земли.

За это время специалисты планируют провести необходимые обследования и выполнить соответствующие восстановительные работы.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве произошел потоп: вода залила улицу рядом со станцией метро (фото). Стоит отметить, что потоп оказался достаточно серьезным и подтоплены были не только автомобили и проезжие части, но и близстоящие дома