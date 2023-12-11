У Києві відбувся другий потоп за день: вода заливала все довкола (фото)

На місці події працювали фахівці

У Києві поблизу станції метро "Деміївська", що в Голосіївському районі столиці, сталася аварія. Місцеві жителі повідомляють про прорив труб водопостачання.

Про це стало відомо із повідомлення у Телеграм-каналі "Реальний Київ". Причини та обставини того, що сталося, належить встановити компетентним органам.

На даний момент відомо, що в районі станції метро "Деміївська" стався порив труб водопостачання. На місці працювали спеціалісти, яким вдалося в найкоротші терміни ліквідувати наслідки аварії.

Станція метро "Деміївська"

Варто зазначити, що за ремонт водопровідного стояка та комунікацій, що знаходяться в межах багатоповерхових житлових будинків, відповідає керуюча або житлово-експлуатаційна компанія (або ОСББ).

Саме таким чином юристи трактують норми законодавства щодо розподілу обов’язків між міськими комунальниками та обслуговуючими компаніями, які мають стежити за станом будинків.

Причини та обставини того, що сталося, належить встановити компетентним органам.

Нагадаємо, що міська влада екстрено перекрила рух на шести станціях столичного метрополітену. Як виявилося, у тунелі метро "Деміївська" відбулася розгерметизація і вода почала підтоплювати рейки. На місце події прибув міський голова Києва Віталій Кличко, який припустив, що підтоплення сталося через порушення умов будівництва.

Після цього стало відомо, що підтоплення метро в Києві розслідуватиме прокуратура: підозрюють недбалість. У ході досудового розслідування слідчі та прокурори мають намір з’ясувати, що призвело до підтоплення станцій метро Диміївська, Васильківська та Либідська.

За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи триватимуть близько 6 місяців та будуть проводитись на поверхні землі.

За цей час фахівці планують провести необхідні обстеження та виконати відповідні відновлювальні роботи.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві стався потоп : вода залила вулицю поряд зі станцією метро (фото). Варто зазначити, що потоп виявився досить серйозним і підтоплені були не лише автомобілі та проїжджі частини, а й будинки, що були близькі.