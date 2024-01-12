Отправлял деньги не глядя: замглавы "Киевметрополитена" нанес КП более 13 миллионов гривен ущерба

В скором времени чиновник может предстать перед судом

Заместителю директора коммунального предприятия "Киевский метрополитен" столичные прокуроры сообщили о подозрении в служебной халатности, которая повлекла за собой тяжкие последствия. Чиновника подозревают в нанесении КП убытков в размере более 13 миллионов гривен.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, в период с 2012 по 2017 год КП "Киевский метрополитен" заключило договоры с двумя акционерными обществами из РФ, которые должны были заниматься производством и поставкой вагонов для метрополитена. Для этих целей были использованы средства Европейского банка.

Указанными договорами были предусмотрены штрафные санкции за нарушение условий поставки указанных вагонов.

В период с 2013 по 2014 год для КП вагоны поставлены так и не были. Таким образом поставщик нарушил сроки и условия договора, за что его должны были ждать штрафные санкции.

Однако заместитель директора "Киевметрополитена" проявил служебную халатность и согласовал полную оплату вагонов без вычета суммы штрафа. Своими действиями он нанес КП убытки в размере 13,1 млн грн.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование по этому делу продолжается.

Напомним, что киевский метрополитен сейчас переживает не лучшие времена, так как шесть станций метро на "синей ветке" в украинской столице были экстренно закрыты из-за подтопления, а потому в городе образовался настоящий транспортный коллапс.

Затем появилась информация о том, что "синюю" ветку метро в Киеве откроют через несколько лет, так перегонный тоннель между "Демиевской" и "Лыбедской" со временем стал полностью непригодным для движения вагонов. На этом участке будут строить новый тоннель и эти работы могут растянуться на годы.

Кроме этого, стало известно о том, что в Киеве на синей ветке метро могут частично закрыть движение еще на двух станциях — на участке между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко" активно проседают тоннели и движение по ним, возможно, придется частично перекрыть на время ремонтных работ, которые планируется начать летом 2024 года.

В столице закрыли шесть станций метро на "синей" ветке

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