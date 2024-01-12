Відправляв гроші не дивлячись: заступник директора "Київметрополітену" завдав КП понад 13 мільйонів гривень збитків

Незабаром чиновник може постати перед судом

Заступнику директора комунального підприємства "Київський метрополітен" столичні прокурори повідомили про підозру у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки. Чиновника підозрюють у завданні КП збитків у розмірі понад 13 мільйонів гривень.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Про це повідомили у прес-службі Київської міської прокуратури.

За даними слідства, у період з 2012 по 2017 роки КП "Київський метрополітен" уклало договори з двома акціонерними товариствами з РФ, які мали займатися виробництвом та постачанням вагонів для метрополітену. Для цього були використані кошти Європейського банку.

Вказаними договорами були передбачені штрафні санкції за порушення умов поставки вказаних вагонів.

У період із 2013 по 2014 роки у визначені терміни вагони на адресу КП так і не були доставлені. Таким чином постачальник порушив терміни та умови договору, за що на нього мали чекати штрафні санкції.

Проте заступник директора "Київметрополітену" виявив службову недбалість та погодив повну оплату вагонів без вирахування суми штрафу. Своїми діями він завдав КП збитків у розмірі 13,1 млн. гривень.

На даний час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Досудове розслідування по цій справі триває.

Нагадаємо, що київський метрополітен зараз переживає не найкращі часи, оскільки шість станцій метро на "синій гілці" в українській столиці були екстрено закриті через підтоплення, а тому у місті утворився справжній транспортний колапс.

Потім з’явилася інформація про те, що "синю" гілку метро в Києві відкриють через кілька років, тож перегінний тунель між "Деміївською" і "Либідською" згодом став повністю непридатним для руху вагонів. На цій ділянці будуватимуть новий тунель, і ці роботи можуть розтягнутися на роки.

Крім цього, стало відомо про те, що в Києві на синій гілці метро можуть частково закрити рух ще на двох станціях — на ділянці між станціями "Почайна" та "Тараса Шевченко" активно просідають тунелі і рух ними, можливо, доведеться частково перекрити на час ремонтних робіт, які планується розпочати влітку 2024 року.

У столиці закрили шість станцій метро на "синій" гілці

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що київському екс-депутату загрожує в’язниця за підробку документів, незаконне присвоєння земельної ділянки та будівництво на її території торгово-розважальних павільйонів. Усі дозвільні документи зловмисник підробив та завірив їх "липовими" печатками.