Нео будет снова юн, а Тринити - совсем другой человек: раскрыты детали сюжета "Матрицы 4"

Поклонники научно-фантастического боевика с Киану Ривзом "Матрица" в ожидании четвертого фильма франшизы. Создатели картины не спешат раскрывать сюжет картины, однако таинственный инсайдер таки "слил" немного информации о будущей премьере.

Согласно утечке, продолжение покажет события, которые будут происходить через 60 лет после того, как Нео удалось добиться мира между человечеством и машинами. Также главный герой опять вернется, хотя и в финале третьего фильма он погиб. Вечную молодость Избранного можно будет объяснить только после премьеры.

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Также, предполагается, что действия фильма будут проходить в мире, где сохраняется вышеупомянутое перемирие между органической и искусственной жизнью. Остатки человечества больше не подчиняются Зиону и пытаются самостоятельно вернуться к нормальной жизни.

Плюс ко всему окажется, что Тринити окажется живой, однако будет она уже совсем другим человеком.

Перезапуск "Матрицы" можно будет увидеть в кинотеатрах 21 мая 2021 года.

Актерский состав: Киану Ривз (Нео), Кэрри Энн-Мосс (Тринити), Джада Пинкетт-Смит (Ниобе), Дэниел Бернхардт (агент Джонсон) и Ламберт Уилсон (Меровинген). Она также будет сниматься вместе с новичками: Яхья Абдул-Матин II, Джессика Хенвик, Нил Патрик Харрис, Кристина Риччи, Приянка Чопра и Джонатан Грофф.

Режиссером, соавтором сценария и сопродюсером стала Лана Вачовски, которая ранее подтвердила теорию фанатов франшизы.

Ранее, «Телеграф» писал, что Киану Ривз рассказал, почему согласился поучаствовать в съемках фильма "Матрица 4".