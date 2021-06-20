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Нео будет снова юн, а Тринити - совсем другой человек: раскрыты детали сюжета "Матрицы 4"

Нео будет снова юн, а Тринити - совсем другой человек: раскрыты детали сюжета "Матрицы 4"
21:09 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Поклонники научно-фантастического боевика с Киану Ривзом "Матрица" в ожидании четвертого фильма франшизы. Создатели картины не спешат раскрывать сюжет картины, однако таинственный инсайдер таки "слил" немного информации о будущей премьере. 

Согласно утечке,  продолжение покажет события, которые будут происходить через 60 лет после того, как Нео удалось добиться мира между человечеством и машинами. Также главный герой опять вернется, хотя и в финале третьего фильма он погиб. Вечную молодость Избранного можно будет объяснить только после премьеры.

 
 
 
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Публикация от The Matrix 4 Movie 0fficial (@the_matrix_4)

Также, предполагается, что действия фильма будут проходить в мире, где сохраняется вышеупомянутое перемирие между органической и искусственной жизнью. Остатки человечества больше не подчиняются Зиону и пытаются самостоятельно вернуться к нормальной жизни. 

Плюс ко всему окажется, что Тринити окажется живой, однако будет она уже совсем другим человеком.

Перезапуск "Матрицы" можно будет увидеть в кинотеатрах 21 мая 2021 года.

Актерский состав:  Киану Ривз (Нео), Кэрри Энн-Мосс (Тринити), Джада Пинкетт-Смит (Ниобе), Дэниел Бернхардт (агент Джонсон) и Ламберт Уилсон (Меровинген). Она также будет сниматься вместе с новичками: Яхья Абдул-Матин IIДжессика ХенвикНил Патрик Харрис,  Кристина Риччи, Приянка Чопра и Джонатан Грофф.

Режиссером, соавтором сценария и сопродюсером стала Лана Вачовски, которая ранее подтвердила теорию фанатов франшизы.

Ранее, «Телеграф» писал, что Киану Ривз рассказал, почему согласился поучаствовать в съемках фильма "Матрица 4".

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 547

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Кино, Фильм, Киану Ривз, матрица 4.
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