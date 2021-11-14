Воспользовалась положением: солистка группы KAZKA рассказала об условии ее бабушки перед участием в "Танцах со звездами"

Бабушка Александры Зарицкой согласилась танцевать в прямом эфире только при одном условии.

В прошлое воскресенье, 8 ноября, на телеканале "1+1" прошел 10 эфир шоу "Танцы со звездами", который был посвящен семье: вместе с участниками проекта в танце кружились их самые близкие. Увы солистке группы KAZKA Александрой Зарицкой не удалось пройти в четвертьфинал, но танец с любимой бабушкой все же танцевать успела.

В интервью Екатерине Осадчей в рамках программы "Светская жизнь" певица рассказала, что, оказывается, перед участием в эфире, бабушка поставила ей условие: она станцует если Саша снимет пирсинг во рту.

"Я согласилась практически сразу, но я поняла, что у меня есть шанс исправить одну ситуацию, которая мне не нравится" — смеется бабушка Александры, отмечая, что согласилась бы и просто так.

Напомним, что в 10 выпуске "Танцев со звездами" Александра Зарицкая и Юрий Мешков исполнили фольк под украинскую народную песню "Горіла сосна".

Напомним, что на прошлой неделе обновленный пятый сезон проекта "Танцы со звездами" покинули Евгения Власова и Макс Леонов. Ранее шоу уже покинули комики Иван Люленов и Александра Машлятина, актер Алексей Суровцев, музыкант Фагот, певица Лида Ли, Джамала и Станислав Горуна, а также MELOVIN и Лиза Русина.