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Скористалася становищем: солістка гурту KAZKA розповіла про умову її бабусі перед участю у "Танцях із зірками"

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Олександра Зарицька Новина оновлена 14 листопада 2021, 22:28
Олександра Зарицька

Бабуся Олександри Зарицької погодилася танцювати у прямому ефірі лише за однієї умови.

Минулої неділі, 8 листопада, на телеканалі "1+1" пройшов 10 ефір шоу "Танці з зірками", який був присвячений сім’ї: разом з учасниками проекту в танці кружляли їхні найближчі. На жаль солістці гурту KAZKA Олександрій Зарицькій не вдалося пройти до чвертьфіналу, але танець з коханою бабусею все ж таки танцювати встигла.

В інтерв’ю Катерині Осадчій у рамках програми "Світське життя" співачка розповіла, що, виявляється, перед участю в ефірі, бабуся поставила їй умову: вона станцює, якщо Сашко зніме пірсинг у роті.

"Я погодилася практично відразу, але я зрозуміла, що я маю шанс виправити одну ситуацію, яка мені не подобається" — сміється бабуся Олександри, зазначаючи, що погодилася б і просто так.

Нагадаємо, що у 10 випуску "Танців із зірками" Олександра Зарицька та Юрій Мєшков виконали фольк під українську народну пісню "Горіла сосна".

Нагадаємо, що минулого тижня оновлений п’ятий сезон проекту "Танці із зірками" залишили Євгенія Власова та Макс Леонов. Раніше шоу вже залишили коміки Іван Люленов та Олександра Машлятіна, актор Олексій Суровцев, музикант Фагот, співачка Ліда Лі, Джамала та Станіслав Горуна, а також MELOVIN та Ліза Русіна.

Теги:
#Танці з зірками #Олександра Зарицька
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