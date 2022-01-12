Что приготовить на Щедрый вечер: блюда, которые принесут удачу и достаток

Поскольку Рождественский пост закончился, на праздничном столе обязательно должны присутствовать мясные блюда

Старый Новый год, который отмечается в ночь с 13-го на 14-е января, считается одним из самых веселых праздников, так же как и канун торжества, который еще называют Щедрым вечером. В этот вечер семья вновь собирается за большим праздничным столом, на который после Рождественского строго поста можно подавать все, что хочется.

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По традиции, праздничный ужин должен быть сытным и щедрым, ведь именно от количества и щедрости блюд зависит удача хозяев дома в будущем году. Главным угощенье на столе, как и на Рождество является кутья: именно с нее всегда начинали трапезу. Также, среди традиционных блюд — блины, пироги, вареники, домашняя колбаса и холодец.

"Телеграф" рассказывает о главных блюдах, которые должны быть на праздничном столе в Щедрый вечер. Наличие этих угощений на столе обязательно, если вы хотите, чтобы год для вашей семьи прошел удачно и в достатке.

Что приготовить на Щедрый вечер

Щедрая кутья

Это блюдо является основным блюдом на праздничном столе, которая принесет в дом успех и удачу. Чем богаче будет кутья, тем больше счастья и достатка ожидает семью в новом году. Рецепт щедрой кутьи мы вам рассказывали ранее.

Узвар из сухофруктов

Напиток считается символом жизни и очищения, поэтому его также необходимо приготовить к Щедрому вечеру.

Чтобы приготовить узвар, возьмите сушеные яблоки (200 г), сушеные груши (200 г), изюм (50 г), чернослив (100 г). Хорошо промойте сухофрукты, залейте их холодной водой на 20 минут. После слейте воду и положите в кастрюлю с чистой водой.

Узвар доведите до кипения, убавьте огонь и заваривайте в течение 30 минут. После уберите напиток с огня, добавьте к нему мед, накройте крышкой и укутайте полотенцем и оставьте настаиваться около 6 часов.

Холодец

Холодец — одно из самых популярных блюд на Старый Новый год и другие зимние праздники. На Щедрый вечер многие хозяйки готовят холодец, ведь именно такое блюдо было предназначено для колядующих. Рецепт холодца можно посмотреть здесь.

Вареники

Вареники занимают особое место среди традиционных блюд, ведь они символизируют Луну. На Старый Новый год 2021 часто готовят вареники с сюрпризом: с монеткой, солью, сахаром, перцем и т.д. Однако обязательными на Щедром вечере должны быть вареники с мясом и творогом.

Домашняя колбаса

Чтобы щедровальники точно получили свое "кільце ковбаски", необходимо к Щедрому вечеру приготовить домашнюю колбасу. Ну или купить уже готовую в магазине. К празднику колбасу нужно готовить накануне, а обжаривать нужно уже перед подачей – так она будет вкуснее.

Пироги

Щедрый вечер не может обойтись без выпечки. Пирог можно сделать как сладким, так и испечь с мясной начинкой, но обязательно в него нужно положить монету, которая непременно принесет удачу тому, кому она попадется. Ранее, мы рассказывали о тайном ингредиенте, который нужно добавить в тесто, чтобы пироги и пирожки не черствели.

Блины

Блины на праздничном столе символизируют солнце, а сладкие блины с творогом — это традиционное блюдо, с которым встречали Старый Новый год.

Добавим, что первым месяц 2022 года богат на церковные праздники. Календарь важных православных праздников — смотрите в материале "Телеграфа".