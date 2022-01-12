Що приготувати на Щедрий вечір: страви, які принесуть удачу та достаток

Оскільки Різдвяний піст закінчився, на святковому столі обов’язково повинні бути м’ясні страви

Старий Новий рік, який відзначається в ніч з 13 на 14 січня, вважається одним з найвеселіших свят, так само як і переддень урочистості, який ще називають Щедрим вечором. Цього вечора сім’я знову збирається за великим святковим столом, на який після строго Різдвяного посту можна подавати все, що хочеться.

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За традицією, святкова вечеря має бути ситною та щедрою, адже саме від кількості та щедрості страв залежить удача господарів будинку наступного року. Головним частуванням на столі, як і на Різдво, є кутя: саме з неї завжди починали трапезу. Також серед традиційних страв — млинці, пироги, вареники, домашня ковбаса і холодець.

"Телеграф" розповідає про головні страви, які мають бути на святковому столі щедрого вечора. Наявність цих частування на столі обов’язково, якщо ви хочете, щоб рік для вашої сім’ї пройшов вдало і в достатку.

Що приготувати на Щедрий вечір

Щедра кутя

Ця страва є основною стравою на святковому столі, яка принесе в будинок успіх та удачу. Чим багатшим буде кутя, тим більше щастя і достатку чекає на сім’ю в новому році. Рецепт щедрої куті ми вам розповідали раніше.

Узвар із сухофруктів

Напій вважається символом життя та очищення, тому його також необхідно приготувати до Щедрого вечора.

Щоб приготувати узвар, візьміть сушені яблука (200 г), сушені груші (200 г), родзинки (50 г), чорнослив (100 г). Добре промийте сухофрукти, залийте холодною водою на 20 хвилин. Після цього злийте воду і покладіть у каструлю з чистою водою.

Узвар доведіть до кипіння, зменште вогонь і заварюйте протягом 30 хвилин. Після приберіть напій з вогню, додайте мед, накрийте кришкою і укутайте рушником і залиште наполягати близько 6 годин.

Холодець

Холодець — одна з найпопулярніших страв на Старий Новий рік та інші зимові свята. На Щедрий вечір багато господинь готують холодець, адже саме така страва була призначена для колядників. Рецепт холодцю можна подивитися тут.

Вареники

Вареники займають особливе місце серед традиційних страв, адже символізують Місяць. На Старий Новий рік 2021 року часто готують вареники з сюрпризом: з монеткою, сіллю, цукром, перцем тощо. Проте обов’язковими на Щедрому вечорі мають бути вареники з м’ясом та сиром.

Домашня ковбаса

Щоб щедрувальники точно отримали своє "кільце ковбаски", необхідно до Щедрого вечора приготувати домашню ковбасу. Або купити вже готову в магазині. До свята ковбасу потрібно готувати напередодні, а обсмажувати потрібно вже перед подачею – так вона буде смачнішою.

Пироги

Щедрий вечір не може обійтись без випічки. Пиріг можна зробити як солодким, так і спекти з м’ясною начинкою, але обов’язково в нього потрібно покласти монету, яка неодмінно принесе успіх тому, кому вона потрапить. Раніше ми розповідали про таємний інгредієнт, який потрібно додати в тісто, щоб пироги та пиріжки не черствіли.

Млинці

Млинці на святковому столі символізують сонце, а солодкі млинці з сиром – це традиційна страва, з якою зустрічали Старий Новий рік.

Додамо, що першим місяць 2022 року багатий на церковні свята. Календар важливих православних свят — дивіться у матеріалі "Телеграфа".