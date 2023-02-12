У кого День ангела 13 февраля: все именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В понедельник, 13 февраля, отмечается Всемирный день радио. Кроме того, празднуют свои именины носители шести имен.

Мужские именины 13 февраля

Афанасий, — редкое, но очень красивое имя, которое происходит из греческого языка и состоит из слова "смерть" и отрицательной приставки, что вместе буквально значит "бессмертный". Интересный факт: в украинском языке это имя часто переводится как Опанас (или просто Панас).

Виктор, — довольно распространенное латинское имя, которое значит "победитель".

Иван, — не все знают, но на самом деле это популярное у славян имя происходит от древнееврейского имени Йоханан, что переводится как "благословенный Богом".

Илья, — популярное имя древнееврейского происхождения, которое переводится как "Мог Бог — Господь".

Никита, — это распространенное имя имеет греческое происхождение и переводится как "Победитель".

Ян, — есть две версии происхождения этого имени. По одной, это еще одна форма древнееврейского имени "Йоханан" и переводится как "благословенный Богом" (как и имя Иван). По другой же версии это имя могло произойти от имени римского божества Януса.

Женские именины 13 февраля не отмечаются.

Как известно, в определенные дни церковь почитает память святых и мучеников. В те же дни их тезки, родившиеся незадолго до этого, празднуют именины. Принято считать, что святые присматривают за носителями своих имен с небес в течение жизни и оберегают их от напастей.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, какие подарки по народным приметам настоятельно не рекомендуется дарить мужчинам.