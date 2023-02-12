У кого День ангела 13 лютого: усі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У понеділок, 13 лютого, відзначається Всесвітній день радіо. Крім того, святкують свої іменини носії шести імен.

Чоловічі іменини 13 лютого

Опанас (Панас), — рідкісне, але дуже гарне ім’я, яке походить з грецької мови і складається зі слова "смерть" і заперечної приставки, що разом буквально означає "безсмертний". Цікавий факт: російською мовою це ім’я звучить як Афанасій.

Віктор — досить поширене латинське ім’я, яке означає "переможець".

Іван, — не всі знають, але насправді це популярне у слов’ян ім’я походить від давньоєврейського імені Йоханан, що перекладається як "благословенний Богом".

Ілля, — популярне ім’я давньоєврейського походження, яке перекладається як "Міг Бог — Господь".

Микита — це поширене ім’я має грецьке походження і перекладається як "переможець".

Ян, — є дві версії походження цього імені. За однією, це ще одна форма давньоєврейського імені "Йоханан" і перекладається як "благословенний Богом" (як і ім’я Іван). За іншою ж версією це ім’я могло походить від імені римського божества Януса.

Жіночі іменини 13 лютого не відзначаються.

Як відомо, у певні дні церква шанує пам’ять святих та мучеників. У ті дні їх тезки, що народилися незадовго до того, святкують іменини. Вважають, що святі наглядають за носіями своїх імен з небес протягом життя і оберігають їх від напастей.

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