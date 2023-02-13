У кого День ангела 14 лютого: усі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У вівторок, 14 лютого, відзначають День святого Валентина, День дарування книг, День комп’ютерника, День допомоги хворим на епілепсію, День військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту Збройних сил України. Окрім того, носії семи імен святкують свій День ангела.

Чоловічі іменини 14 лютого

Василь, — це ім’я з грецьким корінням, яке перекладається дуже красиво як "царський".

Гаврило, — у перекладі з давньоєврейської ім’я означає "помічник Бога" або "Божий воїн".

Давид, — ще одне красиве давньоєврейське ім’я, яке перекладається буквально як "улюбленець", або "коханий".

Микола, — з давньогрецької перекладається як "переможець народів".

Петро — популярне біблійне ім’я, яке з давньогрецької мови перекладається як "скеля" або "камінь".

Семен, — слов’янська версія єврейського імені "Шимон", яке означає "почутий Богом".

Тимофій, — грецьке ім’я, яке означає "шанує Бога".

Жіночі іменини 14 лютого не відзначаються.

Як відомо, прийнято вважати, що святі протягом життя наглядають із небес за носіями своїх імен. У дні, коли церква вшановує пам’ять мучеників і святих, святкують свої Дні ангела та їхні тезки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував список цікавих ідей, як оригінально провести зі своєю другою половинкою День усіх закоханих 14 лютого.