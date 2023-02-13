У кого День ангела 14 февраля: все именины
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Не забудьте поздравить с именинами знакомых
Во вторник, 14 февраля, отмечают День святого Валентина, День дарения книг, День компьютерщика, День помощи больным с эпилепсией, День войск радиационной, химической, биологической защиты Вооруженных сил Украины. Кроме того, носители семи имен празднуют свой День ангела.
Мужские именины 14 февраля
Василий, — это имя с греческими корнями, которое переводится очень красиво как "царский", "царственный".
Гавриил, — в переводе с древнееврейского имя значит "помощник Бога" или "Божий воин".
Давид, — еще одно красивое древнееврейское имя, которое переводится буквально как "любимец", или "возлюбленный".
Николай, — с древнегреческого переводится как "победитель народов".
Петр, — популярное библейское имя, которое с древнегреческого языка переводится как "скала" или "камень".
Семен, — славянская версия еврейского имени "Шимон", которое значит "услышанный Богом".
Тимофей, — греческое имя, которое означает "почитающий Бога".
Женские именины 14 февраля не отмечаются.
Как известно, принято считать, что святые в течение жизни присматривают с небес за носителями своих имен. В дни, когда церковь почитает память мучеников и святых, празднуют свои Дни ангела и их тезки.
Напомним, ранее "Телеграф" публиковал список интересных идей, как оригинально провести со своей второй половинкой День всех влюбленных 14 февраля.