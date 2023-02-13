У кого День ангела 14 февраля: все именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

Во вторник, 14 февраля, отмечают День святого Валентина, День дарения книг, День компьютерщика, День помощи больным с эпилепсией, День войск радиационной, химической, биологической защиты Вооруженных сил Украины. Кроме того, носители семи имен празднуют свой День ангела.

Мужские именины 14 февраля

Василий, — это имя с греческими корнями, которое переводится очень красиво как "царский", "царственный".

Гавриил, — в переводе с древнееврейского имя значит "помощник Бога" или "Божий воин".

Давид, — еще одно красивое древнееврейское имя, которое переводится буквально как "любимец", или "возлюбленный".

Николай, — с древнегреческого переводится как "победитель народов".

Петр, — популярное библейское имя, которое с древнегреческого языка переводится как "скала" или "камень".

Семен, — славянская версия еврейского имени "Шимон", которое значит "услышанный Богом".

Тимофей, — греческое имя, которое означает "почитающий Бога".

Женские именины 14 февраля не отмечаются.

Как известно, принято считать, что святые в течение жизни присматривают с небес за носителями своих имен. В дни, когда церковь почитает память мучеников и святых, празднуют свои Дни ангела и их тезки.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал список интересных идей, как оригинально провести со своей второй половинкой День всех влюбленных 14 февраля.