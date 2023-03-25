У кого День ангела 26 марта: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В воскресенье, 26 марта, отмечается День национальной гвардии Украины, День одиночества, День грустных осликов, День больных эпилепсией (Фиолетовый день). Кроме того, в этот день носители пяти имен празднуют свои Дни ангела.

Женские именины 26 марта

Кристина, — это имя древнегреческого происхождения, что значит "посвященная Христу". В украинском языке имя сохранило свою первоначальную форму "Христина".

Мужские именины 26 марта

Александр, — имя греческого происхождения, которое уже много столетий имеет устойчивую популярность почти по всему миру и очень распространено в Украине. Переводится как "тот, кто защищает".

Григорий, — весьма распространенное в Украине имя греческого происхождения, которое переводится как "бодрствую".

Михаил, — имя происходит из древнееврейского языка и переводится как "равный Богу", "подобный Богу".

Николай, — с древнегреческого языка имя буквально переводится как "победитель народов".

Как известно, в определенные дни церковь почитает память различных святых и мучеников, — в те же самые дни празднуют свои именины люди, которые носят одно имя со святыми и родились незадолго до дня их памяти. Принято считать, что святые оберегают своих тезок от бед в течение их жизни.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда в 2023 году в Украине будут отмечать Вербное воскресенье.