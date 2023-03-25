У кого День ангела 26 марта: женские и мужские именины
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Не забудьте поздравить с именинами знакомых
В воскресенье, 26 марта, отмечается День национальной гвардии Украины, День одиночества, День грустных осликов, День больных эпилепсией (Фиолетовый день). Кроме того, в этот день носители пяти имен празднуют свои Дни ангела.
Женские именины 26 марта
Кристина, — это имя древнегреческого происхождения, что значит "посвященная Христу". В украинском языке имя сохранило свою первоначальную форму "Христина".
Мужские именины 26 марта
Александр, — имя греческого происхождения, которое уже много столетий имеет устойчивую популярность почти по всему миру и очень распространено в Украине. Переводится как "тот, кто защищает".
Григорий, — весьма распространенное в Украине имя греческого происхождения, которое переводится как "бодрствую".
Михаил, — имя происходит из древнееврейского языка и переводится как "равный Богу", "подобный Богу".
Николай, — с древнегреческого языка имя буквально переводится как "победитель народов".
Как известно, в определенные дни церковь почитает память различных святых и мучеников, — в те же самые дни празднуют свои именины люди, которые носят одно имя со святыми и родились незадолго до дня их памяти. Принято считать, что святые оберегают своих тезок от бед в течение их жизни.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда в 2023 году в Украине будут отмечать Вербное воскресенье.