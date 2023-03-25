У кого День ангела 26 березня: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У неділю, 26 березня, відзначається День національної гвардії України, День самотності, День сумних осликів, День хворих на епілепсію (Фіолетовий день). Окрім того, цього дня носії п’яти імен святкують свої Дні ангела.

Жіночі іменини 26 березня

Христина (Крістіна) — це ім’я давньогрецького походження, що означає "посвячена Христу". В українській мові ім’я зберегло свою первісну форму "Христина".

Чоловічі іменини 26 березня

Олександр, — ім’я грецького походження, яке вже багато століть має стійку популярність майже по всьому світу і дуже поширене в Україні. Перекладається як "той, хто захищає".

Григорій, — вельми поширене в Україні ім’я грецького походження, яке перекладається як "той, що не спить".

Михайло, — ім’я походить з давньоєврейської мови і перекладається як "рівний Богу", "подібний до Бога".

Микола, — з давньогрецької мови ім’я буквально перекладається як "переможець народів".

Як відомо, у певні дні церква вшановує пам’ять різних святих і мучеників, — у ті ж дні святкують свої іменини люди, які носять одне ім’я зі святими і народилися незадовго до дня їхньої пам’яті. Вважають, що святі оберігають своїх тезок від бід протягом їхнього життя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли у 2023 році в Україні відзначатимуть Вербну неділю.