Никаких молотков: никто не знает об этом способе чистки орехов

Простые способы

Орехи – очень полезный продукт, входящий в состав многих блюд и десертов, таких как невероятный ореховый торт. И почистить их непросто. В ход идут все возможные подручные средства: от двери и до молотков.

Мало того, что это не всегда удобно, так еще и пораниться можно. На портале FoodOboz поделились удобными способами очистки грецких орехов.

Грецкие орехи – чистим легко и быстро

Самый очевидный вариант – орехокол. Здесь все просто – зажимаем орех в зубцах и нажимаем на ручку. Так ядро не повреждается.

Можно использовать нож. Продвигаем лезвие ножа в отверстие между скорлупами и немного проворачиваем. Так орех тоже остается целым.

Можно сделать перед этим скорлупу мягкой. Для этого орехи бросают в кипящую воду на 20-30 минут. Когда они остынут, скорлупу можно будет снять даже вилкой без особого труда.

Также работает микроволновка или раскаленная духовка – поместите туда орехи на 15-20 минут. После охлаждения скорлупу будет очень легко снять.

Можно также избавиться и от тонкой кожуры на ядрах. Для этого очищенные от скорлупы орехи на 15 минут заливают крутым кипятком. После этой процедуры остатки шкурки легко снимаются руками.

Последние методы объединяет то, что с их помощью можно просто очистить огромное количество орехов. Также мы писали о том, как быстро почистить много чеснока.