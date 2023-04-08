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Экономная хитрость опытных хозяек: зачем они трясут яйца перед варкой

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Рассказываем, зачем их трясут
Рассказываем, зачем их трясут. Фото www.popmech.ru

Они делают это не просто так

Яйца – любимый продукт многих украинцев. Они готовятся как для самостоятельного употребления, так и в качестве составляющей для праздничных салатов, таких как немецкий яичный салат. Но некоторые опытные хозяйки советуют, прежде чем опускать сырое яйцо в воду, немного потрясти его. Рассказываем, зачем им такое причудливое действие.

Дело в экономии. Как пишут на портале "На пенсии", иногда большая часть полезного белка остается на скорлупе. И выковыривать его оттуда — медленное и неблагодарное занятие.

Поэтому умные хозяйки слегка сотрясают яйцо перед тем, как его готовить. Так его содержимое равномерно распределится и будет легче очистить.

Если вы боитесь, что этот процес может нарушить целостность желтка, тогда лучше отдать предпочтение другому способу. Покрутите яйцо на столе – результат будет таким же.

Кстати, если вдруг разбилось яйцо, его все еще можно сварить. Здесь мы рассказывали, как это сделать. А еще этот способ поможет без лишних реверансов сварить много яиц, скажем, для простого крабового салата с яйцами.

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#Салат #Лайфхак #Яйця