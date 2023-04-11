Только вода и секунда времени: мало кто знает об этом способе чистки картофеля

Сэкономленное время лучше потратить на отдых

Салат без картошки — редкое явление. Для таких блюд картофель обычно варится в мундирах, а после, к сожалению, приходится его чистить. Именно на таких мелочах хочется сэкономить время.

Оказывается, вареный картофель очистить от кожуры можно всего за одну секунду. Как это сделать, расскажем вместе с "Главредом".

Как быстро и просто почистить картофель в мундире

Быстрая чистка картофеля начинается еще перед тем, как его варить. Дело в том, что на сырой картошке необходимо сделать надрез вдоль условного экватора. Точка начала надреза и конца должна сойтись.

После этого опустите в воду картофель и варите его. Когда до окончания приготовления картофеля осталась буквально одна минута, нужно приготовить небольшую емкость с ледяной водой. Лучше всего для этого использовать кубики льда из морозильной камеры.

Возьмите шумовку и вытащите ею картошку, сразу опуская ее в емкость с ледяной водой. Пусть картофель побудет в ледяной воде буквально 10-15 секунд.

Дальше просто достаем картошку и, нажимая на края, снимаем с нее кожуру. В результате в наших руках оказываются два небольших колпачка из кожуры. Таким образом мы можем перечистить гору картофеля в мундирах всего за несколько минут!

Кстати, с помощью картофеля можно очистить терку от остатков пищи. Этот лайфхак сделает мытье посуды намного легче.