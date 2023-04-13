Для чипсов и не только: зачем нужна на терке сторона с горизонтальными отверстиями

Терка значительно облегчит приготовление блюд

Один из самых незаменимых предметов на каждой кухне — терка. Тяжело представить себе блюдо, которое можно приготовить без нее. С помощью терки вы можете натереть морковь для супа или сыр для приготовления различных блюд. Безусловно, это можно все сделать с помощью ножа, но только вот с теркой вы справитесь намного быстрее.

Многие хозяйки пользуются лишь одной — двумя гранями терки и не знают, что с помощью этого предмета можно подготовить ингредиенты для любимых блюд быстро и без лишних усилий. Вместе с "Главредом" рассказываем, зачем нужна сторона с большими горизонтальными отверстиями и что можно нарезать с ее помощью.

Зачем нужна грань на терке с большими горизонтальными отверстиями

Такие отверстия могут быть плоскими и волнистыми. Все они предназначены для нарезки овощей, например, кольцами или слайсами.

С помощью этой стороны вы сможете быстро нарезать даже луковицу или картошку для домашних чипсов. Нарезанные на такой терке овощи будут все одной толщины. Это имеет большое значение, поскольку при варке или запекании блюда тоненькие кусочки приготовятся быстрее, чем толстые. С такой теркой проблемы неравномерного приготовления не будет.

Мыть терку достаточно сложно — если не сделать этого сразу, то кусочки продуктов намертво остаются в ее отверстиях. "Телеграф" уже рассказывал, как можно легко справиться с этой проблемой.