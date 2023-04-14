Токсины в лавровом листе: сколько варить, чтобы не отравиться

На каком этапе его следует добавлять

Во множество блюд добавляют лавровый лист, например, эта специя – обязательный атрибут вкуснейшего холодца. При правильном использовании эта специя не только делает наши блюда более вкусными и ароматными, но еще и приносит пользу здоровью.

Но не всем известно о токсинах, которые выделяются из лаврушки при длительной термической обработке. О том, сколько держать листья в бульоне, чтобы еда не стала ядом, рассказывает Ukr.Media.

Как правильно добавлять лавровый лист в супы и бульоны?

Это атрибут первых блюд. Лавровый лист делает суп или бульон ароматным, придает ему пикантность. А еще специя содержит много полезных веществ.

Но далеко не все знают, на каком этапе приготовления следует ее прибавлять и как долго нужно варить. А от этого зависит и аромат, и вкус супа, и даже его безопасность.

Опытные повара советуют слегка помять листик пальцами, прежде чем отправить его в кастрюлю. Так пряность "оживет", начнет выделять еще больше ароматических масел. Делать это следует ровно за 5 минут до готовности первого блюда и за 10 минут до готовности второго блюда.

Если оставлять лист до полного остывания, это может испортить вкус супа. Тогда эфирные масла лавра полностью перейдут в бульон. А они не очень вкусные.

Когда лавровое письмо становится ядовитым?

Злоупотреблять лавром ни в коем случае нельзя. Чрезмерное употребление лаврового листа может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом. А в большом количестве лаврушка становится для нас ядом. Оптимальное соотношение – 1-2 листика на 1 литр супа.

Кстати, соленые блюда – не единственный способ использования лавровых листьев. Мало кто знает, но с этой специей можно еще и приготовить интересный кофе.