Конец "танцам" вокруг курицы: как без лишних усилий разделать тушку

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Покупая разделанную курицу в магазине, мы не всегда уверены в ее качестве и свежести. Целая тушка — это гораздо экономнее. К сожалению, некоторые хозяйки не знают, как правильно разделать курицу и именно поэтому избегают такой покупки.

С помощью "Главреда" расскажем, как правильно разделать курицу, чтобы получить качественное и вкусное мясо. Таким образом вы сможете быть сэкономить деньги и насладиться вкусными блюдами из курицы.

Как правильно разделать курицу

Промойте тушку курицы и удалите остатки перьев. Положите ее на кухонную доску грудкой вверх.

Вдоль грудной кости сделайте небольшой надрез, чтобы отделить две грудки. С помощью ножа отделите филе друг от друга. Двигаться нужно вдоль грудной кости. На каркасе оставляйте минимальное количество мяса.

Перережьте ножом суставы и отделите два крыла. Дальше натяните пальцами тонкий мясной слой на задней стороне курицы и разрежьте его с обеих сторон до самой кости.

Теперь разломайте тушку пополам. У вас должно получиться две части – та, на которой были грудки и с окорочками.

На этом этапе нужно разрезать куриный каркас на две части: грудинную и реберную. Отрежьте задние бедра вдоль суставов.

У вас получится несколько частей: две филейные частицы, два окорочка, а также два крыл. При желании окорочка можно разделить на бедра и голени.

Приготовить курицу можно с потрясающим маринадом. Приготовленное таким образом мясо получится невероятно вкусным.