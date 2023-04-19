У кого День ангела 19 апреля: все именины сегодня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В среду, 19 апреля, отмечается День подснежника, День велосипеда, Праздник читателя этикеток, День владельцев домашних животных, День банана и чеснока в США, День поэзии и творческого мышления. Также носители восьми имен празднуют в этот день свой День ангела.

Мужские именины 19 апреля

Григорий, — имя греческого происхождение, которое в прямом переводе значит "бодрствовать" или "быть бдительным".

Еремей, — древнее еврейское имя, которое переводится как "вознесенный Богом".

Иван, — это имя произошло от еврейского имени Йонахан, которое переводится как "помилованный Богом" или "подарок Божий".

Павел, — латинское имя, которое переводится как "небольшой".

Прохор, — греческое имя, которое значит "иду впереди".

Севастьян (Себастьян), — красивое древнегреческое имя, которое переводится как "священный", "высокочтимый".

Яков, — библейское еврейское имя, которое буквально значит "тот, который следует за кем-то".

Ян, — есть две версии, что значит это имя. Согласно первой, это еще одна форма еврейского имени Йонахан (как и имя Иван). Согласно второй, имя Ян могло произойти от имени римского божества начала и конца Януса.

Женские именины 19 апреля не отмечаются.

Как известно, церковь в разные дни чтит память разных мучеников и святых за их вклад в распространение христианства, — в те же самые дни празднуют День ангела люди, которые носят такое же имя и родились незадолго до дня памяти. Принято считать, что святые являются покровителями своих тезок и оберегают их от несчастий в течение жизни.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по приметам строго запрещено сидеть на столе.